Шукали "азовців" і підірвалися на своїй міні: українці обдурили солдат РФ, — ЗМІ

За даними журналістів, унаслідок інциденту один російський військовий загинув, а інший був госпіталізований з відірваною ногою.

Група російських солдат підірвалася на власних мінах після того, як українці розіграли їх по телефону. Про це повідомляє The Mirror із посиланням на інформацію від мера Маріуполя.

Російські військовослужбовці, які були дислоковані в Маріуполі, прямували додому на околицях міста, коли їм зателефонували і повідомили, що в будівлі перебувають бійці полку "Азов".

Росіяни вирішили зайти всередину в очікуванні зустріти "азовців", але натомість вони підірвалися на власних мінах, які раніше були розміщені російськими солдатами.

Повідомляється, що внаслідок один російський військовий загинув, а інший був госпіталізований з відірваною ногою. Імовірно, зараз він перебуває у лікарні в Донецьку.

Нагадаємо, що британський військовий експерт назвав одне із головних принижень російської армії під час війни. На початку вторгнення російських військ численна колона техніки ЗС РФ виїхала з Білорусі та прямувала для захоплення Києва. Однак російське командування не могло змусити свої війська зробити хоч що-небудь. Унаслідок цього українські військові їх просто знищили та зруйнували логістичні лінії.

Раніше Фокус повідомляв, що Дмитро Медведєв попросив ЄС запровадити повну заборону на візи для росіян, щоб громадяни не відволікалися від війни. А дискусії з приводу заборони віз у своїй манері назвав "русофобським кудахтанням".