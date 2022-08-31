Искали "азовцев" и подорвались на своей мине: украинцы обманули солдат РФ, — СМИ

По данным журналистов, в результате инцидента один российский военный погиб, а другой был госпитализирован с оторванной ногой.

Группа российских солдат подорвалась на своих собственных минах после того, как украинцы разыграли их по телефону. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на информацию от мэра Мариуполя.

Российские военнослужащие, которые были дислоцированы в Мариуполе, направлялись домой в окрестностях города, когда им позвонили и сообщили, что в здании находятся бойцы полка "Азов".

Россияне решили зайти внутрь в ожидании встретить "азовцев", но вместо этого они подорвались на собственных минах, которые ранее были размещены российскими же солдатами.

Сообщается, что в результате один российский военный погиб, а другой был госпитализирован с оторванной ногой. Предположительно, сейчас он находится в больнице в Донецке.

Напомним, что британский военный эксперт назвал одно из главных унижений российской армии во время войны. В начале вторжения российских войск многочисленная колонна техники ВС РФ выехала из Беларуси и направлялась для захвата Киева. Однако российское командование не могло заставить свои войска сделать хоть что-нибудь. В результате украинские военные их просто уничтожили и разрушили логистические линии.

Ранее Фокус сообщал, что Дмитрий Медведев попросил ЕС ввести полный запрет на визы для россиян, чтобы граждане не отвлекались от войны. А дискуссии по поводу запрета виз в своей манере назвал "русофобским кудахтаньем".