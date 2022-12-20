Усложнили продвижение ВСУ: ВС РФ заминировали все мосты и трассы в Луганской области, — ОВА

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ крайне тяжело наступать в укрепленных районах, однако они идут вперед. В ближайшее время боевые действия активизируются из-за морозов и замерзшей земли.

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Российские войска взорвали все маленькие и заминировали большие мосты, трассы и лесопосадки в Луганской области. Такие действия оккупантов значительно усложнили продвижение Вооруженных сил Украины на этом направлении. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире "24 канала".

По его словам, большинство оборонительных работ проводится в глубине области — в районе города Старобельск. Потому что все объекты на линии фронта подорваны или заминированы.

"В частности, подорвали небольшие мосты, заминировали большие мосты, трассы, все лесополосы полностью перекопаны — они заминированы, или там вырыты своеобразные норы, в которых они прячутся", — сказал Гайдай.

Глава ОВА рассказал, что украинским военным очень сложно продвигаться на укрепленных участках фронта, однако ВСУ все равно идут вперед.

Сергей Гайдай также сообщил, что ВС РФ пытаются проводить небольшие контратаки, однако без успехов. В частности, оккупанты пытаются наступать со стороны Дибровы и Стельмаховки. Кроме того, российские войска регулярно обстреливают деоккупированные села с помощью тяжелой артиллерии.

Тем временем украинским военным удалось закрепиться в районе Белогоровки. По словам руководителя Луганской ОВА, в ближайшее время в области активизируются военные действия из-за морозов и замерзшей земли.

Напомним, 20 декабря в Луганской ОВА сообщили, что больницы Луганска переполнены ранеными российскими солдатами. По данным администрации, только в одном медицинском учреждении находятся более 1000 раненых оккупантов, им не хватает койко-мест, постельного белья и препаратов.

Ранее, 15 декабря командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский рассказал, что украинские военные после успешной деоккупации Харьковской области в сентябре могли бы прорвать оборону ВС РФ в Луганской области. Для этого нужна была подмога, но ВСУ были связаны в боях на другом направлении.