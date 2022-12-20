Ускладнили просування ЗСУ: ЗС РФ замінували всі мости та траси в Луганській області, — ОВА

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ вкрай важко наступати в укріплених районах, проте вони йдуть уперед. Найближчим часом бойові дії активізуються через морози та замерзлу землю.

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Російські війська підірвали всі маленькі та замінували великі мости, траси та лісопосадки в Луганській області. Такі дії окупантів значно ускладнили просування Збройних сил України у цьому напрямі. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі "24 каналу".

За його словами, більшість оборонних робіт проводиться у глибині області – у районі міста Старобільськ. Тому що всі об'єкти на лінії фронту підірвані чи заміновані.

"Зокрема, підірвали невеликі мости, замінували великі мости, траси, всі лісосмуги повністю перекопані — вони заміновані, або там вириті своєрідні нори, в яких вони ховаються", — сказав Гайдай.

Глава ОВА розповів, що українським військовим дуже складно просуватися на укріплених ділянках фронту, проте ЗСУ все одно йдуть уперед.

Сергій Гайдай також повідомив, що ЗС РФ намагаються проводити невеликі контратаки, проте без успіхів. Зокрема, окупанти намагаються наступати з боку Діброви та Стельмахівки. Крім того, російські війська регулярно обстрілюють деокуповані села за допомогою важкої артилерії.

Тим часом українським військовим вдалося закріпитись у районі Білогорівки. За словами керівника Луганської ОВА, найближчим часом в області активізуються воєнні дії через морози та замерзлу землю.

Нагадаємо, 20 грудня у Луганській ОВА повідомили, що лікарні Луганська переповнені пораненими російськими солдатами. За даними адміністрації, лише в одному медичному закладі перебувають понад 1 000 поранених окупантів, їм не вистачає ліжко-місць, постільної білизни та препаратів.

Раніше, 15 грудня командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський розповів, що українські військові після успішної деокупації Харківської області у вересні могли б прорвати оборону ЗС РФ у Луганській області. Для цього потрібна була підмога, але ЗСУ були пов'язані в боях на іншому напрямку.