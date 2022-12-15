"Міг бути крах фронту": генерал Сирський розповів про зрив наступу ЗСУ в Луганській області

Командувач Сухопутних військ України розповів, що для прориву фронту росіян у цьому районі потрібна була підмога, проте українські військові були пов'язані у боях на іншому напрямку. Як підсумок — ЗС РФ утримали оборону.

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Збройні сили України після успішного наступу в Харківській області у вересні могли б пробити оборону на півночі Луганської області, а саме — в районі Кремінної та Сватового. Про це розповів командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський в інтерв'ю виданню The Econimist.

За його словами, для прориву фронту росіян у цьому районі була потрібна підмога, проте українські військові були пов'язані в боях біля Лисичанського нафтопереробного заводу.

Унаслідок цього російські війська змогли стабілізувати ситуацію на свою користь і зупинити наступ ЗСУ. Для цього ЗС РФ використовували тисячі знову мобілізованих солдат.

"Вам завжди не вистачає військ. Ми практично весь час вели цю війну резервами", — зазначив Сирський.

Генерал також зазначив, що зараз на східному фронті з'являється дедалі більше добре підготовлених окупантів. Він заявив, що така ситуація викликає занепокоєння.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Олександр Сирський розповів, що українська армія переходить в "активну оборону". Командувач додав, що в Україні уважно вивчають дії ворожих військ і відповідатимуть на всі їхні плани.

Тим часом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний каже, що ЗС РФ можуть знову здійснити спробу наступу на Київ. За його словами, це може статися у січні чи березні наступного року.