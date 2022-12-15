"Мог быть крах фронта": генерал Сырский рассказал о срыве наступления ВСУ в Луганской области

Командующий Сухопутными войсками Украины рассказал, что для прорыва фронта россиян в этом районе нужна была подмога, однако украинские военные были связаны в боях на другом направлении. Как итог — ВС РФ удержали оборону.

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Вооруженные силы Украины после успешного наступления в Харьковской области в сентябре могли бы пробить оборону на севере Луганской области, а именно — в районе Кременной и Сватово. Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский в интервью изданию The Econimist.

По его словам, для прорыва фронта россиян в этом районе нужна была подмога, однако украинские военные были связаны в боях у Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

В результате этого российские войска смогли стабилизировать ситуацию в свою пользу и остановить наступление ВСУ. Для этого ВС РФ использовали тысячи вновь мобилизованных солдат.

"Вам всегда не хватает войск. Мы практически все время вели эту войну резервами", — отметил Сырский.

Генерал также отметил, что сейчас на восточном фронте появляется все больше хорошо подготовленных оккупантов. Он заявил, что такая ситуация вызывает озабоченность.

Напомним, в этом же интервью Александр Сырский рассказал, что в украинская армия переходит в "активную оборону". Командующий добавил, что в Украине внимательно изучают действия вражеских войск и будут отвечать на все их планы.

Тем временем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорит, что ВС РФ могут вновь совершить наступление на Киев. По его словам, это может произойти в январе или марте следующего года.