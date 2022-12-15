ВСУ переходят в "активную оборону": генерал Сырский назвал основные угрозы в войне с РФ

Командующий Сухопутных войск Украины рассказал, что россияне меняют тактику, а на восточном фронте массово появляются хорошо подготовленные оккупанты.

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Российские войска меняют тактику на войне в Украине под руководством своего нового командующего Сергея Суровикина. Теперь оккупанты атакуют небольшими и хорошо скоординированными пешими отрядами. Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский в интервью изданию The Econimist.

По его словам, такая тактика дорого стоит с точки зрения жизней, однако для России это не является приоритетным. В отличие от россиян, Сырский говорит, что глубоко переживает потерю каждого украинского солдата.

"Россияне не идиоты. Они не слабые. Любой, кто недооценивает их — обречен на поражение", — заявил Сырский.

Он также отметил, что командир должен оставаться на связи с армией всегда, поэтому ежедневно получает по 300 в день сообщений от военных.

Успешная деоккупация Харьковской области под руководством Сырского

Александр Сырский рассказал, что во время сентябрьского наступления ВСУ в регионе использовались легкие мобильные группы. Он занимался их созданием, выбирая из существующих бригад небольшие подразделения.

Его самые амбициозные цели — взятие двух важнейших логистических узлов ВС РФ в Купянске и Изюме были выполнены к пятому дню наступательной операции. Командир говорит, что не меньше всех был удивлен скоростью продвижения украинских военных. Вместо того чтобы придерживаться плана и перейти к обороне, он приказал ВСУ выгнать оккупантов как можно дальше. Скорость продвижения за 3 дня составила 50 км.

Наступление ВСУ в Луганской области

Командующий отметил, что если после побега россиян из Харьковской области можно было перебросить подмогу для ВСУ, то они бы смогли разбить оккупантов на севере Луганской области — в районе Сватово и Кременной.

Однако украинские силы были связаны в боях у Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, а ВС РФ в конечном итоге смогли остановить наступление, используя тысячи вновь мобилизованных солдат.

Проблемы для ВСУ

Генерал заявил, что достаточно хорошо подготовленные российские солдаты массово начали появляться вдоль всей восточной линии фронта. По его словам, это вызывает озабоченность.

Еще более серьезной проблемой является поддержание поставок оружия в Украину. Боеприпасы расходуются со скоростью, сравнимой с Второй мировой войной, а сражения выигрывает та сторона, которая достаточно быстро доставляет снаряды к орудиям.

Когда ожидать нового наступления ВСУ?

Сырский считает, что в ближайшее время украинские военные будут в фазе "активной обороны".

"Все, что я скажу, это то, что мы внимательно изучаем врага. И на каждый яд есть противоядие", — сказал командующий.

Напомним, 15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что РФ может попытаться еще раз захватить Киев. По его словам, это может произойти в январе или феврале следующего года. Кремль планирует бросить на войну еще около 200 тысяч солдат.

Он также рассказал, что для выхода на границы 23 февраля Украине нужно много вооружения. Однако один большой маневр "уже на подходе".