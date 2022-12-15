Сотни танков, БМП и гаубиц: Залужный назвал условия для выхода ВСУ на границы 23 февраля

Проводить масштабные военные операции украинская армия пока не в состоянии из-за дефицита вооружений, однако один большой маневр "уже на подходе", заявил главнокомандующий ВСУ.

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Для выхода украинских сил обороны на границы образца 23 февраля необходимо много дополнительного вооружения — его количество исчисляется в сотнях танков, БМП и гаубиц. Об этом в интервью The Economist заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, думаю, вполне реально выйти на рубежи 23 февраля", — сказал главнокомандующий.

Залужный добавил, что деоккупировать территорию "с двумя бригадами" невозможно, а украинские войска получают оружия меньше, чем необходимо.

"Еще не время обращаться к украинским солдатам так, как Маннергейм обращался к финским солдатам (имеется в виду обращение финского военачальника Густава Маннергейма к солдатам от 10 июля 1941 года с призывом освободить Карелию — ред.). Мы можем и должны захватить гораздо больше территории", — добавил генерал.

По словам Залужного, с такими ресурсами, которые есть сейчас у ВСУ, он не может проводить новые крупные операции, хотя украинские войска сейчас работают над одной из них и эта операция "уже на подходе".

Напомним, в этом же интервью Залужный спрогнозировал, что российские войска снова предпримут попытку наступления на Киев, а вскоре Кремль мобилизирует еще 200 тысяч солдат.

Также главнокомандующий ВСУ ответил на вопрос, нуждается ли украинская армия в еще одной волне мобилизации.