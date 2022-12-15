Сотні танків, БМП та гаубиць: Залужний назвав умови для виходу ЗСУ на кордони 23 лютого

Проводити масштабні військові операції українська армія поки що не в змозі через дефіцит озброєнь, проте один великий маневр "уже на підході", заявив головнокомандувач ЗСУ.

Related video

Для виходу українських сил оборони на кордони зразка 23 лютого необхідно багато додаткового озброєння — його кількість обчислюється у сотнях танків, БМП і гаубиць. Про це в інтерв'ю The Economist заявив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

"Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, гадаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого", — сказав головнокомандувач.

Залужний додав, що деокупувати територію "з двома бригадами" неможливо, а українські війська отримують зброї менше, ніж потрібно.

"Ще не час звертатися до українських солдат так, як Маннергейм звертався до фінських солдат (мається на увазі звернення фінського воєначальника Густава Маннергейма до солдат від 10 липня 1941 року із закликом звільнити Карелію — ред.). Ми можемо і маємо захопити набагато більше території", — додав генерал.

За словами Залужного, з такими ресурсами, які є зараз у ЗСУ, він не може проводити нових великих операцій, хоча українські війська зараз працюють над однією з них і ця операція "вже на підході".

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Залужний спрогнозував, що російські війська знову здійснять спробу наступу на Київ, а невдовзі Кремль мобілізує ще 200 тисяч солдат.

Також головнокомандувач ЗСУ відповів на запитання, чи потребує українська армія ще однієї хвилі мобілізації.