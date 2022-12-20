Лікарні Луганська переповнені пораненими окупантами, — ОВА

Тільки в одній з установ, за даними адміністрації, перебувають понад 1 000 окупантів із різними пораненнями, яким не вистачає препаратів, ліжко-місць та постільної білизни.

Related video

Три лікарні окупованого Луганська, які були передані на потреби ЗС РФ, переповнені пораненими загарбниками. Про це повідомляє пресцентр Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

За даними відомства, на потреби ЗС РФ були передані обласна клінічна лікарня, міська багатопрофільна лікарня №15 та залізнична лікарня.

Через те, що установи змінили свій "напрям", цивільному населенню відмовляють у наданні медичної допомоги.

"В одній з лікарень перебувають понад 1 000 поранених окупантів. На всіх не вистачає медперсоналу, асистентів і хірургів. На таку кількість пацієнтів у медзакладах відсутні у достатній кількості препарати, ліжко-місця та постільна білизна", — йдеться у повідомленні.

Ба більше, як інформує ОВА, окупаційна адміністрація готується до прийому нової "партії" поранених. Це пов'язано з тим, що минулої доби Сили оборони відбили спроби наступу ЗС РФ в районі двох населених пунктів Луганської області.

Раніше повідомлялося, що окупанти депортують неповнолітніх українців з Луганської області в РФ. За даними Сил спецоперацій ЗСУ, дітей вивозять на територію країни-агресора для "примусового лікування".

Також повідомлялося, що ЗСУ звільнили 13 населених пунктів Луганської області.