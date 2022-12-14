ЗСУ звільнили вже 13 населених пунктів на Луганщині, — ОВА (відео)

Глава адміністрації Сергій Гайдай висловив сподівання, що Генштаб до Нового року "порадує" українців новинами з Кремінної та Сватового.

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На сьогоднішній день Збройні сили України деокупували вже 13 населених пунктів у Луганській області. Про це повідомив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, у прифронтовій Луганській області тривають запеклі бої. Наразі підрозділам ЗСУ вдалося деокупувати 13 населених пунктів.

У цьому контексті Сергій Гайдай висловив сподівання, що до Нового року Генеральний штаб зможе "порадувати" українців прогресом на напрямі Кремінна-Сватова.

"Деякі населені пункти росіяни повністю зруйнували. Ми провели переговори і домовилися з лісовим господарством, щоб мешканцям постачали дрова. Іти за дровами до лісопосадок — смертельно небезпечне заняття, оскільки все заміновано", — продовжив голова ОВА, коментуючи ситуацію в регіоні.

Окремо Гайдай прокоментував примусову мобілізацію у захоплених районах Луганської області. За його словами, заклик місцевих жителів до ЗС РФ у регіоні — "залишки розкоші", які залишилися у російських військ. Понад те, як стверджує Сергій Гайдай, окупанти продовжують проводити мобілізацію, незважаючи на всі заяви Кремля.

"Вже ніхто не говорить про ура-патріотизм чи фінансову мотивацію. Мобілізація не в добровільно-примусовому, а в примусовому порядку: забирають чоловіків і одразу відправляють на фронт. Підготовка від 1 до 3 тижнів. Екіпірування у них погане… Як солдати — вони не уявляють жодного. Але як гарматне м'ясо вони йдуть вперед і виявляють позиції наших Сил оборони», — резюмував Гайдай.

[ + – ] ЗСУ звільнили вже 13 населених пунктів у Луганській області, — ОВА

Декількома днями раніше Луганська ОВА підтвердила знищення військової бази ЗС РФ в окупованому Сватовому. Вибухи прогриміли у будівлі місцевого гуртожитку, який був переобладнаний загарбниками.

Також повідомлялося, що в окупованій Кадіївці було знищено базу "Групи Вагнера", а окупанти зазнали колосальних втрат серед особового складу.