"Аншлаг у Кобзона": Луганська ОВА підтвердила знищення бази "Вагнера" у Кадіївці

"Група Вагнера", за словами глави адміністрації Сергія Гайдая, зазнала серйозних втрат внаслідок точних ударів ЗСУ.

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Напередодні у російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що ЗСУ вдарили з реактивної системи залпового вогню HIMARS по базі "вагнерівців" в окупованій Кадіївці (Стаханові) Луганської області. Сьогодні, в ефірі телеканалу "Рада", Сергій Гайдай, голова військово-цивільної адміністрації підтвердив ці дані.

Російсько-окупаційні війська заявили про удар Сил оборони України по приватному готелі "Гостьовий дім Жданова" у місті Кадіївка (Стаханів) Луганської області в ніч з 10 на 11 грудня. Уточнили, що "обстріл вівся із застосуванням американської РСЗВ HIMARS (4 ракети)".

[ + – ] Наслідки атаки по базі "вагнерівців" у Кадіївці

У Мережі одразу з'явилися фото зруйнованого готелю, проте ухильно заявлялося, що він "не працював".

[ + – ] РосЗМІ стверджують, що готель "не працював" Фото: Соцмережi

"Влучання було у приватний готель, він у районі центрального ринку. Зараз він не працював. На місці вже працюють рятувальники, розбирають завали", — сказав співробітник мерії Кадіївки.

[ + – ] Як зараз виглядає "Гостьовий дім Жданова" у Кадіївці Фото: Соцмережi

Також Сергій Гайдай уточнив, що оскільки медобладнання з окупованої Кадіївки вивезено, росіяни відправляють своїх поранених до Луганська. І не факт, що всі "вагнерівці" "туди доїдуть".

Він підтвердив, що на окупованих територіях Луганської області ЗС РФ проводять мобілізацію всіх місцевих чоловіків.

За його словами, якщо до лав ЗС РФ спочатку залучали "патріотичними закликами", то потім почали заманювати, обіцяючи високі зарплати. Тепер, повідомляє Гайдай, братимуть усіх, незважаючи не на вік, ані на стан здоров'я, аби поповнити втрати.

При цьому окупаційна влада намагається створити ілюзію того, що на Луганщині все спокійно і з понеділка змушують вийти на роботу всіх бюджетників.

Нагадаємо, вчора, окрім Кадіївки, "хлопки", як їх називають російські ЗМІ, було чути в окупованому Криму. І підтвердилася інформація про пожежу у казармі російських військових. Відповідальність за це взяла партизанська організація "Атеш".

Також у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області горіли бази ЗС РФ. Зокрема, готельний комплекс, де вони влаштувалися.