"Аншлаг у Кобзона": Луганская ОВА подтвердила уничтожение базы "Вагнера" в Кадиевке

"Группа Вагнера", по словам главы администрации Сергея Гайдая, понесла серьезные потери в результате точных ударов ВСУ.

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Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что ВСУ ударили из реактивной системы залпового огня HIMARS по базе "вагнеровцев" в оккупированной Кадиевке (Стаханове) Луганской области. Сегодня, в эфире телеканала "Рада", Сергей Гайдай, глава военно-гражданской администрации подтвердил эти данные.

Российско-оккупационные войска заявили об ударе Сил обороны Украины по частной гостинице"Гостевой дом Жданова" в городе Кадиевка (Стаханов) Луганской области в ночь с 10 на 11 декабря. Уточнили, что "обстрел велся с применением американской РСЗО HIMARS (4 ракеты)".

[ + – ] Последствия атаки по базе "вагнеровцев" в Кадиевке

В Сети сразу появились фото разрушенной гостиницы, однако уклончиво заявлялось, что она "не работала".

[ + – ] РосСМИ утвреждают, что гостиница "не работала" Фото: Соцсети

"Попадание было в частную гостиницу, она в районе центрального рынка. Сейчас она не работала. На месте уже работают спасатели, разбирают завалы", — сказал сотрудник мэрии Кадиевки.

[ + – ] Как сейчас выглядит "Гостевой дом Жданова" в Кадиевке Фото: Соцсети

Также Сергей Гайдай уточнил, что так как медоборудование из оккупированной Кадиевки вывезено, то россияне отправляют своих раненых в Луганск. И не факт, что все "вагнеровцы" "туда доедут".

Он подтвердил, что сейчас на оккупированных территориях Луганской области ВС РФ проводят мобилизацию всех местных мужчин.

По его словам, если в ряды ВС РФ сначала привлекали "патриотическими призывами", то потом стали заманивать, обещая высокие зарплаты. Теперь, сообщает Гайдай, будут брать всех, не взирая не на возраст, ни на состояние здоровья, чтобы восполнить потери.

При этом оккупационные власти пытаются создать иллюзию того, что в Луганской области все спокойно и с понедельника заставляют выйти на работу всех бюджетников.

Напомним, вчера, кроме Кадиевки, "хлопки", как их называют российские СМИ, были слышны в оккупированном Крыму. И подтвердилась информация о пожаре в казарме российских военных. Ответственность за это взяла партизанская организация "Атеш".

Также во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области горели базы ВС РФ. В частности, гостиничный комплекс, где они обосновались.