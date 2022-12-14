ВСУ освободили уже 13 населенных пунктов в Луганской области, — ОВА (видео)

Глава администрации Сергей Гайдай выразил надежду, что Генштаб к Новому году "порадует" украинцев новостями из Кременной и Сватово.

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На сегодняшний день Вооруженные силы Украины деоккупировали уже 13 населенных пунктов в Луганской области. Об этом сообщил руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в прифронтовой Луганской области продолжаются ожесточенные бои. На данный момент подразделениям ВСУ удалось деоккупировать 13 населенных пунктов.

В этом контексте Сергей Гайдай выразил надежду, что к Новому году Генеральный штаб сможет "порадовать" украинцев прогрессом на направлении Кременная-Сватово.

"Некоторые населенные пункты россияне полностью разрушили. Мы провели переговоры и договорились с лесным хозяйством, чтобы жителям поставляли дрова. Идти за дровами в лесопосадки — смертельно опасное занятие, поскольку все заминировано", — продолжил глава ОВА, комментируя ситуацию в регионе.

Отдельно Гайдай прокомментировал проведение принудительной мобилизации в захваченных районах Луганской области. По его словам, призыв местных жителей в ВС РФ в регионе — "остатки роскоши", которые остались у российских войск. Более того, как утверждает Сергей Гайдай, оккупанты продолжают проводить мобилизацию, несмотря на все заявления Кремля.

"Уже никто не говорит про ура-патриотизм или финансовую мотивацию. Мобилизация не в добровольно-принудительном, а в принудительном забирают мужчин и сразу отправляют на фронт. Подготовка от 1 до 3 недель. Экипировка у них плохая… Как солдаты — они не представляют никакой ценности. Но как пушечное мясо они идут вперед и выявляют позиции наших Сил обороны", — резюмировал Гайдай.

[ + – ] ВСУ освободили уже 13 населенных пунктов в Луганской области, — ОВА

Несколькими днями ранее Луганская ОВА подтвердила уничтожение военной базы ВС РФ в оккупированном Сватово. Взрывы прогремели в здании местного общежития, которое было переоборудовано захватчиками.

Также сообщалось, что в оккупированной Кадиевке была уничтожена база "Группы Вагнера", а оккупанты понесли колоссальные потери среди личного состава.