"Курили там, где надо": Луганская ОВА подтвердила уничтожение базы оккупантов в Сватово

По неподтвержденным данным, в здании общежития размещался личный состав "Группы Вагнера". Информация о потерях захватчиков не уточняется.

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11 декабря в оккупированном Сватово произошла "бавовна" на территории общежития, которое было переоборудовано под военный объект ВС РФ. Эту информацию подтвердил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в последнее время российские захватчики "начали курить там, где надо". В воскресенье, 11 декабря, взрывы прогремели в здании общежития в оккупированном Сватово, которое было переоборудовано под военный объект ВС РФ.

"В течение недели они курили даже в частных домах. Курили там, где казармы, где боекомплекты — все это идет на пользу нашим Силам обороны. Зато у оккупантов постоянные проблемы. Но ситуация остается сложной", — продолжил Гайдай, комментируя взрывы в оккупированном Сватово.

Глава ОВА отмечает, что Силы обороны Украины продолжают отбивать попытки наступления в Белогоровке. Украинская армия, в свою очередь, имеет успех на направлении Сватово-Кременная.

Для отражения возможного контрнаступления ВСУ захватчики, по словам Гайдая, продолжают привозить на передовую мобилизованных граждан, которые не владеют навыками участия в боевых действиях.

"Это просто гражданские люди, которых переодели в военную форму. Они вообще не понимают, что происходит. Когда они оказываются на поле боя — рефлексы там срабатывают значительно лучше, чем профессиональные знания. Они просто убегают", — резюмировал Гайдай, рассказывая о ситуации в Луганской области.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о серии взрывов, которые прогремели в оккупированном Сватово. По информации местных жителей, "бавовна" произошла в общежитии, где был размещен личный состав "Группы Вагнера". О количестве потерь оккупантов дополнительно не сообщалось.

Также сообщалось, что Луганская ОВА подтвердила нанесение удара по военной базе "Группы Вагнера" в оккупированной Кадиевке.