"Курили там, де треба": Луганська ОВА підтвердила знищення бази окупантів у Сватовому

За непідтвердженими даними, у будівлі гуртожитку розміщувався особовий склад "Групи Вагнера". Інформація про втрати загарбників не уточнюється.

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11 грудня в окупованому Сватовому стався "хлопок" на території гуртожитку, який був переобладнаний під військовий об'єкт ЗС РФ. Цю інформацію підтвердив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, останнім часом російські загарбники "почали курити там, де треба". У неділю, 11 грудня, вибухи пролунали в будівлі гуртожитку в окупованому Сватовому, який був переобладнаний під військовий об'єкт ЗС РФ.

"Протягом тижня вони курили навіть у приватних будинках. Курили там, де казарми, де боєкомплекти — все це на користь нашим Силам оборони. Натомість в окупантів постійні проблеми. Але ситуація залишається складною", — продовжив Гайдай, коментуючи вибухи в окупованому Сватовому.

Глава ОВА зазначає, що Сили оборони України продовжують відбивати спроби наступу в Білогорівці. Українська армія, зі свого боку, має успіх на напрямі Сватово-Кремінна.

Для відбиття можливого контрнаступу ЗСУ загарбники, за словами Гайдая, продовжують привозити на передову мобілізованих громадян, які не мають навичок участі у бойових діях.

"Це просто цивільні люди, яких переодягли у військову форму. Вони взагалі не розуміють, що відбувається. Коли вони опиняються на полі бою — рефлекси там спрацьовують значно краще, ніж професійні знання. Вони просто тікають", — резюмував Гайдай, розповідаючи про ситуацію в Луганській області.

Зазначимо, що раніше в ЗМІ з'явилася інформація про серію вибухів, які пролунали в окупованому Сватовому. За інформацією місцевих жителів, "хлопок" стався в гуртожитку, де було розміщено особовий склад "Групи Вагнера". Про кількість втрат окупантів додатково не повідомлялося.

Також повідомлялося, що Луганська ОВА підтвердила завдання удару по військовій базі "Групи Вагнера" в окупованій Кадіївці.