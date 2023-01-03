В Херсонской области авто подорвалось на оставленной ВС РФ взрывчатке: двое погибших , — ОВА

Глава военной администрации Ярослав Янушевич предупредил граждан, что в регионе еще много заминированных территорий, а количество вражеских мин и неразорванных снарядов очень велико.

Related video

В Бериславском районе Херсонской области двое людей насмерть подорвались на оставленной российскими войсками взрывчатке. Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"На выезде из Малой Александровки автомобиль с гражданскими наткнулся на российскую взрывчатку. В результате полученных ранений погибли двое мужчин", — отметил он.

Янушевич в очередной раз призвал местное население быть осторожными.

"Если вы заметили подозрительный предмет, отойдите на безопасное расстояние и сообщите о находке полиции", — добавил глава ОВА.

Напомним, 28 декабря СМИ сообщили, что двое сотрудников ФСБ подорвались на мине в Курской области. По информации журналистов, БТР с силовиками наехал на мину в районе пункта пропуска "Крупец". Они получили ранения и были доставлены в больницу.

Ранее, 20 октября, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что под Изюмом автомобиль ГСЧС подорвался на мине, в результате чего погибли спасатели. Тогда он предупреждал, что уровень минной опасности в освобожденной части Харьковской области остается высокий.