Спасатели подорвались на мине под Изюмом: есть погибшие и раненые

Снаряд сдетонировал после наезда на него автомобиля ГСЧС. Уровень минной опасности в освобожденной части Харьковской области остается высокой.

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В деоккупированной части Харьковской области автомобиль ГСЧС подорвался на мине, в результате чего погибли спасатели. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал глава областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

По его словам, в прифронтовой Харьковской области остается высокой минная опасность. В деоккупированной части Изюмского района служебный автомобиль ГСЧС подорвался на взрывном устройстве.

Олег Синегубов уточнил, что в результате трагедии двое спасателей погибли от полученных травм. Еще четверо человек личного состава ГСЧС были ранены и госпитализированы в медицинское учреждение.

"Пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают разминирование освобожденных территорий области. За сутки они обезвредили 657 взрывоопасных предметов", — продолжил Синегубов, комментируя работу спасателей в освобожденной части Харьковской области.

Помимо этого, как проинформировал руководитель ОВА, в течение минувших суток подразделения ВС РФ из артиллерии осуществляли удары по Волчанску, Гоптовке, Гряниковке, Колодезному, Красное, Огурцово, Стрелке, Берестовому, Кисловке и Первомайскому. В результате обстрелов с осколочными ранениями госпитализировали 78-летнего жителя Изюмского района.

На момент публикации материала пресс-служба Главного управления ГСЧС официально не комментировала гибель своих сотрудников в результате подрыва на мине.

Стоит отметить, что в сентябре в освобожденном Изюме на мине подорвался военнослужащий из Британии, который воевал в составе Сил обороны Украины. Трагедия с Виктором Яцуником произошла в момент, когда солдат пытался спасти своих раненых побратимов.

Также сообщалось, что с 7 по 18 октября ВС РФ осуществили более 190 обстрелов украинских городов, в результате которых погибли, по меньшей мере, 70 мирных жителей.