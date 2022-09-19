Британец из ВСУ подорвался на мине в Изюме, когда спасал раненых побратимов (фото)
Перед поездкой в Украину житель графства Оксфордшир 4 года провел в качестве резервиста в британских вооруженных силах. Он был командиром взвода, который забирал раненых с передовой.
В минувшую субботу в освобожденном Изюме погиб гражданин Великобритании, который отправился на войну в Украину. Уроженец Украины, отец двоих детей, 44-летний Виктор Яцуник подорвался на фугасе, когда пытался помочь своим боевым товарищам. Об этом сообщает The Sun.
Военнослужащий вместе с несколькими другими бойцами направлялся для эвакуации раненых с передовой в районе только что освобожденного города. Взрыв был достаточно мощным: ранения также получили несколько военных, которые находились в десяти метрах от эпицентра.
Перед тем как вернуться в Украину житель графства Оксфордшир провел четыре года как резервист в британских вооруженных силах.
По словам его товарища, Яцуник переехал на британские острова около 25 лет назад. После российского вторжения 2014 года Виктор также помогал собирать деньги и снаряжение для солдат ВСУ. Когда же случилось полномасштабное вторжение, он вернулся, чтобы помочь родной стране.
Близкие описывают его как готового всегда прийти на помощь, он был командиром подразделения, которое отправилось помогать раненым, а также тренировал украинских солдат.
До того, как подорваться на вражеском фугасе, он едва остался жив во время ракетного обстрела.
Виктор Яцуник стал уже четвертым гражданином Великобритании, который погиб в Украине во время полномасштабной войны.
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