Британец из ВСУ подорвался на мине в Изюме, когда спасал раненых побратимов (фото)

Перед поездкой в Украину житель графства Оксфордшир 4 года провел в качестве резервиста в британских вооруженных силах. Он был командиром взвода, который забирал раненых с передовой.

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В минувшую субботу в освобожденном Изюме погиб гражданин Великобритании, который отправился на войну в Украину. Уроженец Украины, отец двоих детей, 44-летний Виктор Яцуник подорвался на фугасе, когда пытался помочь своим боевым товарищам. Об этом сообщает The Sun.

Военнослужащий вместе с несколькими другими бойцами направлялся для эвакуации раненых с передовой в районе только что освобожденного города. Взрыв был достаточно мощным: ранения также получили несколько военных, которые находились в десяти метрах от эпицентра.

[ + – ] Погибший боец ВСУ Виктор Яцуник.

Перед тем как вернуться в Украину житель графства Оксфордшир провел четыре года как резервист в британских вооруженных силах.

По словам его товарища, Яцуник переехал на британские острова около 25 лет назад. После российского вторжения 2014 года Виктор также помогал собирать деньги и снаряжение для солдат ВСУ. Когда же случилось полномасштабное вторжение, он вернулся, чтобы помочь родной стране.

[ + – ] Виктор Яцуник, служивший в рядах британской армии.

Близкие описывают его как готового всегда прийти на помощь, он был командиром подразделения, которое отправилось помогать раненым, а также тренировал украинских солдат.

[ + – ] Медаль за храбрость, выданная военнослужащему ВСУ.

До того, как подорваться на вражеском фугасе, он едва остался жив во время ракетного обстрела.

[ + – ] Виктор Яцуник

Виктор Яцуник стал уже четвертым гражданином Великобритании, который погиб в Украине во время полномасштабной войны.

Напомним, что под Харьковом погиб британский медик-доброволец. Крейг Макинтош из Норфолка, работавший на родине ландшафтным дизайнером, ушел из жизни 24 августа.

Ранее Фокус сообщал, что боец иностранного легиона рассказал, как проходит наступление на Херсон: ВСУ отвоевывают метр за метром. По словам 48-летнего британца Марка Айерса, для блицкрига не хватает артиллерии и бронетехники, поэтому нужен умелый подход, чтобы потерь было как можно меньше.