Британець із ЗСУ підірвався на міні в Ізюмі, коли рятував поранених побратимів (фото)

Перед поїздкою в Україну мешканець графства Оксфордшир 4 роки провів як резервіст у британських збройних силах. Він був командиром взводу, який забирав поранених із передової.

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Минулої суботи у звільненому Ізюмі загинув громадянин Великобританії, який вирушив на війну в Україну. Уродженець України, батько двох дітей, 44-річний Віктор Яцуник підірвався на фугасі, намагаючись допомогти своїм бойовим товаришам. Про це повідомляє The Sun.

Військовослужбовець разом із кількома іншими бійцями прямував для евакуації поранених із передової у районі щойно звільненого міста. Вибух був досить потужним: поранення також отримали кілька військових, які перебували за десять метрів від епіцентру.

[ + – ] Загиблий боєць ЗСУ Віктор Яцуник.

Перед тим як повернутись в Україну мешканець графства Оксфордшир провів чотири роки як резервіст у британських збройних силах.

За словами його товариша, Яцуник переїхав на британські острови близько 25 років тому. Після російського вторгнення 2014 року Віктор також допомагав збирати гроші та спорядження для солдатів ЗСУ. Коли ж сталося повномасштабне вторгнення, він повернувся, щоб допомогти рідній країні.

[ + – ] Віктор Яцуник, який служив у лавах британської армії.

Близькі описують його як готового завжди прийти на допомогу, він був командиром підрозділу, який вирушив допомагати пораненим, а також тренував українських солдатів.

[ + – ] Медаль за хоробрість, видана військовослужбовцю ЗСУ.

До того, як підірватись на ворожому фугасі, він ледве залишився живим під час ракетного обстрілу.

[ + – ] Віктор Яцуник

Віктор Яцуник став уже четвертим громадянином Великої Британії, який загинув в Україні під час повномасштабної війни.

Нагадаємо, що під Харковом загинув британський медик-добровілець. Крейг Макінтош із Норфолка, який працював на батьківщині ландшафтним дизайнером, пішов із життя 24 серпня.

Раніше Фокус повідомляв, що боєць іноземного легіону розповів, як відбувається наступ на Херсон: ЗСУ відвойовують метр за метром. За словами 48-річного британця Марка Айєрса, для бліцкригу не вистачає артилерії та бронетехніки, тому потрібен умілий підхід, щоби втрат було якнайменше.