Рятувальники підірвалися на міні під Ізюмом: є загиблі та поранені

Снаряд здетонував після наїзду на нього автомобіля ДСНС. Рівень мінної небезпеки у визволеній частині Харківської області залишається високим.

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У деокупованій частині Харківської області автомобіль ДСНС підірвався на міні, внаслідок чого загинули рятувальники. Про це у своєму Telegram-каналі проінформував голова обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, у прифронтовій Харківській області залишається високою мінна небезпека. У деокупованій частині Ізюмського району службовий автомобіль ДСНС підірвався на вибуховому пристрої.

Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок трагедії двоє рятувальників загинули від травм. Ще четверо осіб особового складу ДСНС було поранено та госпіталізовано до медичного закладу.

"Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують розмінування звільнених територій області. За добу вони знешкодили 657 вибухонебезпечних предметів", — продовжив Синєгубов, коментуючи роботу рятувальників у звільненій частині Харківської області.

Також, як поінформував керівник ОВА, протягом минулої доби підрозділи ЗС РФ з артилерії здійснювали удари по Вовчанську, Гоптівці, Гряниківці, Колодязному, Червоному, Огірцевому, Стрілечі, Берестовому, Кислівці та Першотравневому. Внаслідок обстрілів із осколковими пораненнями госпіталізували 78-річного мешканця Ізюмського району.

На момент публікації матеріалу пресслужба Головного управління ДСНС офіційно не коментувала загибель своїх співробітників через підрив на міні.

Варто зазначити, що у вересні у звільненому Ізюмі на міні підірвався військовослужбовець із Британії, який воював у складі Сил оборони України. Трагедія з Віктором Яцуником сталася у момент, коли солдат намагався врятувати своїх поранених побратимів.

Також повідомлялося, що з 7 по 18 жовтня ЗС РФ здійснили понад 190 обстрілів українських міст, внаслідок яких загинули щонайменше 70 мирних жителів.