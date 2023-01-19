Українські сапери навчаються розміновувати територію у Камбоджі (фото)

За даними неурядової організації Landmine Monitor за 2022 рік, Камбоджа та Україна входять до списку з дев'яти країн світу, території яких найбільше засмічені мінами.

Related video

Камбоджійські фахівці навчають українських військовослужбовців навичкам розмінування. У четвер, 19 січня, група з 15 українських військових у захисній броні, касках та щитках проходила мінним полем, яке попередньо розмінували, передає Sky News.

Через кілька десятиліть після війни і внутрішніх конфліктів, які завершилися в 1998 році, територія Камбоджі досі залишається засієною снарядами, що не розірвалися. За оцінками, тут все ще не знешкоджено від 4 до 6 млн. вибухових пристроїв.

[ + – ] Розмінування території у Камбоджі

Неурядова організація Landmine Monitor у своєму звіті за 2022 рік внесла Камбоджу та Україну до списку з дев'яти країн, території яких найбільше засмічені мінами.

[ + – ] Розмінування території у Камбоджі

Нагадаємо, що, за оцінками прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Україна перетворилася на найбільше мінне поле у світі. Вибуховими пристроями засмічено 250 000 квадратних кілометрів, майже половина всієї території країни.

В таких умовах, пояснив прем'єр, складно пересуватися звичайним громадянам, також із цим пов'язані серйозні збої у діяльності сільського господарства, однієї з основних галузей України.

Журналісти порівняли і дійшли висновку про те, що площа мінних полів в Україні більша за площу всього Корейського півострова — близько 221 тис. кв. км, більше за сусідню Румунію — 238 тис. кв. км, а також Великобританію – 244 тис. кв. км.

Раніше Фокус повідомляв, що Укроборонпром розпочав серійне виробництво модернізованих осколкових мін 82-мм. У ході випробувань кількість уламків міни у 2,5 перевищила стандартні показники.