Полное разминирование Украины может занять более пяти лет, — Монастырский

По словам главы МВД Украины, для разминирования деоккупированного населенного пункта необходимо от 1 до 3 лет, однако при наличии рек и лесополос может понадобиться больше времени.

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Полное разминирование территорий Украины, вместе с реками и лесами, может занять более пяти лет. Об этом в четверг, 12 января, в эфире телемарафона заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

По словам главы МВД, более 30% территории Украины на сегодняшний день загрязнены взрывоопасными предметами — по международным показателям это самый высокий уровень со времен Второй мировой войны. Также Монастырский добавил, что каждую неделю есть потери среди спасателей, которые участвуют в разминировании.

На сегодняшний день разминирование проходит темпами в 40 гектаров в день.

"Мы оцениваем первый этап разминирования в примерно 1-3 года с момента деоккупации населенного пункта, а полное разминирование, особенно разминирование рек и лесополос, конечно, займет достаточно долгое время, которое может превышать и 5 лет", — сказал министр.

Монастырский также отметил, что Украина сотрудничает с международными партнерами по вопросу получения техники, необходимой для разминирования. При этом он добавил, что специалисты в этой сфере в стране есть, и к ним за опытом уже обращаются зарубежные партнеры. В дальнейшем планируется открытие в Украине международного хаба по разминированию, заявил министр.

Напомним, в ноябре стало известно, что США выделили для разминирования Украины почти 48 млн долларов.

Также мы писали о том, как украинские специалисты смогут задействовать британских роботов для разминирования территорий.