Повне розмінування України може тривати понад п'ять років, — Монастирський

За словами глави МВС України, для розмінування деокупованого населеного пункту необхідно від 1 до 3 років, проте за наявності річок та лісосмуг може знадобитися більше часу.

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Повне розмінування територій України, разом із річками та лісами, може тривати понад п'ять років. Про це сьогодні, 12 січня, в етері телемарафону заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

За словами глави МВС, понад 30% території України на сьогоднішній день забруднено вибухонебезпечними предметами — за міжнародними показниками це найвищий рівень із часів Другої світової війни. Також Монастирський додав, що кожного тижня є втрати серед рятувальників, які беруть участь у розмінуванні.

На сьогоднішній день розмінування відбувається темпами 40 гектарів на день.

"Ми оцінюємо перший етап розмінування приблизно 1-3 роки з моменту деокупації населеного пункту, а повне розмінування, особливо розмінування річок і лісосмуг, звичайно, займе досить довгий час, який може перевищувати і 5 років", — сказав міністр.

Монастирський також зазначив, що Україна співпрацює з міжнародними партнерами щодо отримання техніки, необхідної для розмінування. При цьому він додав, що спеціалісти у цій сфері в країні є, і до них за досвідом уже звертаються закордонні партнери. Надалі планується відкриття в Україні міжнародного хабу із розмінування, заявив міністр.

Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що США виділили для розмінування України майже 48 млн. доларів.

Також ми писали про те, як українські фахівці зможуть задіяти британські роботи для розмінування територій.