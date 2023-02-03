Решили поиграть с ней: в Изюме группа подростков подорвалась на мине "Лепесток", — ОВА

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов рассказал, что один из несовершеннолетних поднял фрагмент боеприпаса и бросил рядом с друзьями. Снаряд сдетонировал, детей госпитализировали с осколочными ранениями.

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В пятницу, 2 февраля, в Изюме группа подростков нашла фрагмент мины "Лепесток", который сдетонировал из-за небезопасного обращения. В результате несовершеннолетние украинцы получили осколочные ранения. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, инцидент случился сегодня около 20.00. Семеро подростков — три парня и четыре девушки — в возрасте от 14 до 17 лет нашли часть противопехотной мины. Один из ребят поднял фрагмент и бросил рядом со своими друзьями, в результате мина сдетонировала.

Все дети получили ранения, их состояние удовлетворительное. Пятерых подростков госпитализировали в Изюмскую больницу. Угрозы их жизни нет.

Синегубов напомнил гражданам о правильном обращении с найденными взрывоопасными предметами. Их ни в коем случае нельзя брать в руки. В случае такой находки следует вызвать ГСЧС или полицию.

Напомним, в конце января сапер ВСУ показал процесс разминирования территории в Харьковской области. В Генштабе рассказали, что наибольшую опасность для саперов представляют противопехотные мины "Лепесток".

19 января СМИ сообщали, что украинские саперы начали обучение по разминированию в Камбодже. Это одна из самых опытных стран в этом вопросе в мире.