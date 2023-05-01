ПАР попросила Путіна не приїжджати на саміт BRICS через ордер на арешт від МКС, — ЗМІ

Після видачі ордера ПАР звернулася за юридичними консультаціями щодо своїх зобов'язань заарештувати російського диктатора, проти якого порушено провадження щодо примусової депортації дітей із України в РФ.

Related video

Південно-Африканська Республіка готова виконати постанову Міжнародного кримінального суду (МКС) і заарештувати очільника Кремля Володимира Путіна, якщо він приїде на територію країни на саміт BRICS. Про це інформує 1 травня Sunday Times.

Представники влади зацікавлені в тому, щоб на саміті BRICS, який запланований у Йоганнесбурзі на серпень, російський диктатор не був присутній. Натомість його участь у форматі відеозв'язку не виключається.

"Якщо він сюди приїде, нам доведеться його заарештувати", — цитує видання одного з чиновників країни.

Журналісти зазначили, що минулого тижня президент ПАР Сиріл Рамафоса створив спеціальний урядовий комітет. Його керівником обрали віцепрезидента держави, який повинен вивчити можливі варіанти у зв'язку з видачею ордера на арешт Путіна.

Інших варіантів, окрім арешту Путіна, у ПАР не бачать. Зараз представники африканської республіки ведуть перемовини з російським керівництвом.

"Єдиний варіант, який у нас є, — це підключитися через Teams або Zoom із Москви", — сказав урядовець.

Sunday Times інформує про те, що санкції проти Росії в Південно-Африканській Республіці підтримати відмовилися, але й не засудили агресію в Україні. Орден на арешт Путіна все ж поставив владу країни перед фактом виконання рішення міжнародного суду.

Південно-Африканська Республіка входить до числа країн, що підписали Римський статут, який зобов'язує її виконувати рішення МКС. Після видачі ордера ПАР звернулася за юридичними консультаціями щодо своїх зобов'язань заарештувати Путіна.

Нагадаємо, у ПАР 25 квітня заявили, що виходять із Міжнародного кримінального суду. Медіа процитувало слова президента країни Сиріла Рамафоси.

Також 26 квітня у ПАР назвали заяву щодо виходу з МКС "помилкою". Президент Сиріл Рамафоса, як зазначають у канцелярії, нібито помилково озвучив інформацію щодо статусу Південної Африки в Міжнародному кримінальному суді.