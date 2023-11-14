Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске: появилась реакция Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление касательно решения армянского премьера и заявил, что ОДКБ "все равно сохраняет свою актуальность".

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не сможет принять участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который состоится 23 ноября в Минске. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении 14 ноября.

Сообщается, что Никол Пашинян провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. Политики обсудили организационные вопросы, связанные с заседанием Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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Глава армянского правительства оповестил Александра Лукашенко о том, что не будет участвовать в саммите. Политик также выразил надежду на понимание со стороны остальных стран-членов организации.

Как отмечает "Радио Свобода", Ереван не будет приставлен на саммите ОДКБ впервые с 2009-го года.

Отказ Армении от участия в саммите ОДКБ: что говорят в РФ

Российское издание "РИА Новости" сообщает, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал отказ Никола Пашиняна от участия в грядущем заседании ОДКБ в белорусской столице. По словам спикера, в РФ понимают, что у политика могут быть "свои обстоятельства".

"Можно выразить лишь сожаление, потому что подобные встречи являются очень хорошим поводом для обмена мнениями, для сверки часов",

Дмитрий Песков также добавил, что ОДКБ "все равно сохраняет свою актуальность".

Напомним, 17 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с трибуны Европейского парламента и рассказал об угрозах, которые стоят перед его страной — политических и военных. На его обращение отреагировали в РФ — пригрозили, что Армения может повторить судьбу Украины.

Ранее, 21 сентября, Никол Пашинян заявил, что Российская Федерация провалила свою миссию в Карабахе, указав на то, что российский миротворческий контингент находился в регионе с конца 2020 года.