Россия теряет союзников: в ISW отреагировали на отказ Армении от учений ОДКБ и саммита СНГ

Ереван, как считают аналитики ISW, и в дальнейшем поддерживает устойчивую политику на отдаленный курс от Кремля, а отказ от сотрудничества показывает слабость России.

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Армения отказалась от участия в учениях ОДКБ и саммите СНГ, что свидетельствует о намерениях дистанцироваться от России и не поддерживать с ней тесные связи. В отчете Института изучения войны (ISW) от 11 октября аналитики сообщили подробности.

Ереван и в дальнейшем поддерживает устойчивую политику на отдаленный курс от Москвы. После десятилетий отношений безопасности армянские политики решились на кардинальные шаги.

Отсутствие войск Армении в недельных учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2023" позволяет с уверенностью говорить об отказе от тесных связей с россиянами. Мероприятия состоялись на территории Кыргызстана 6 октября.

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Еще одним свидетельство постепенной отдаленности от РФ свидетельствует отсутствие Армении на саммите Содружества Независимых Государств (СНГ) в Бишкеке, Кыргызстан, 13 октября. Администрация президента Кыргызстана 10 октября сообщила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил это решение. Руководитель армянского правительства также заявил, что российские миротворцы должны вернуться в РФ, а не на российские базы в Армении, если они покинут Карабах.

Предательство России — как Армения сближается с США

Армения обвиняет РФ в измене, как информирует Wall Street Journal, и сближается с США. По словам американских журналистов, Ереван разочаровался в способности РФ обеспечить соблюдение соглашения о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном в 2020 году.

18 сентября Армения поприветствовала американских военных на своей территории. В России действия Еревана назвали "недружественными действиями" от "традиционного союзника". Журналисты отмечают, что Армения начала дрейфовать в сторону Запада после того, как Кремль оказался беспомощным во время атаки Азербайджана.

Напомним, 3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут. Это означает, страна имеет право арестовать главу Кремля Владимира Путина, если он прибудет на армянскую территорию.