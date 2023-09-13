"Самая большая ошибка": Армения обвиняет РФ в предательстве и сближается с США, — WSJ

По словам журналистов, Ереван разочаровался в способности РФ обеспечить соблюдение соглашения о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном в 2020-м году.

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Военные силы США начали совместные учения с войсками Армении. Они продлятся 10 дней. Около 175 армянских солдат пройдут обучение вместе с примерно 85 солдатами командования армии США в Европе и Африке. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

Издание пишет, что Армения все активнее пытается избавиться от российского влияния, особенно после вторжения России в Украину. Кроме того, неназванный высокопоставленный представитель Госдепартамента признал, что США стремятся укрепить свое партнерство со странами, которые традиционно опирались на Москву в экономическом и военном сотрудничестве.

"Мы всегда ищем возможность углубить наши двусторонние связи с этими странами", — сказал американский чиновник.

По словам журналистов, американо-армянские учения проходят на фоне растущей напряженности между Арменией и Азербайджаном. Кроме того, Ереван разочаровался в способности РФ обеспечить соблюдение соглашения о прекращении огня между двумя странами в 2020-м году.

Сообщается, что Армения считает, что Кремль, который увяз в войне против Украины, не выполнил гарантий безопасности в Нагорном Карабахе. Так, после тяжелых боев с Арменией в 2020 году Азербайджан восстановил контроль над этой территорией. В то время Россия выступила посредником в прекращении огня.

Арег Кочинян, президент ереванского исследовательского центра политики безопасности заявил, что Армения чрезмерно зависит от России.

"И это наша самая большая стратегическая уязвимость и наша самая большая ошибка, которую мы должны изменить вместе с Западом и другими партнерами", — сказал он.

По его словам, армяне больше не видят в России партнера и считает ее предателем.

Напомним, что в Москве заявили, что совместные учения Армении и США не принесут Еревану ничего хорошего. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что договоренность об учениях "выглядит странно", поскольку Армения уже два года отказывается участвовать в маневрах ОДКБ.

"Где бы не появлялись американцы, вы знаете у них сотни баз по всему миру, нигде это до добра не доводит. В лучшем случае они сидят там спокойно, а очень часто пытаются подбирать под себя, в том числе, и политические процессы", — заявил Лавров.