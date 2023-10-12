Росія втрачає союзників: у ISW відреагували на відмову Вірменії від навчань ОДКБ та саміту СНД

Єреван, як вважають аналітики ISW, й надалі підтримує сталу політику на віддалений курс від Кремля, а відмова від співпраці показує слабкість Росії.

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Вірменія відмовилася від участі у навчаннях ОДКБ та саміті СНД, що свідчить про наміри дистанціюватися від Росії та не підтримувати з нею тісні зв'язки. У звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 11 жовтня аналітики повідомили подробиці.

Єреван й надалі підтримує сталу політику на віддалений курс від Москви. Після десятиліть відносин безпеки вірменські політики зважилися на кардинальні кроки.

Відсутність військ Вірменії в тижневих навчаннях Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) "Непорушне братерство-2023" дозволяє з упевненістю говорити щодо відмови від тісних зв'язків із росіянами. Заходи відбулися на території Киргизстану 6 жовтня.

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Ще одним свідчення поступової віддаленості від РФ свідчить відсутність Вірменії на саміті Співдружності Незалежних Держав (СНД) у Бішкеку, Киргизстан, 13 жовтня. Адміністрація президента Киргизстану 10 жовтня повідомила, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підтвердив це рішення. Керівник вірменського уряду також заявив, що російські миротворці мають повернутися до РФ, а не до російських баз у Вірменії, якщо вони покинуть Карабах.

Зрада Росії – як Вірменія зближується зі США

Вірменія звинувачує РФ у зраді, як інформує Wall Street Journal, та зближується зі США. Зі слів американських журналістів, Єреван розчарувався у здатності РФ забезпечити дотримання угоди про припинення вогню між Вірменією та Азербайджаном у 2020-му році.

18 вересня Вірменія привітала американських військових на своїй території. У Росії дії Єревана назвали "недружніми діями" від "традиційного союзника". Журналісти зазначають, що Вірменія почала дрейфувати в бік Заходу після того, як Кремль виявився безпорадним під час атаки Азербайджану.

Нагадаємо, 3 жовтня парламент Вірменії ратифікував Римський статут. Це означає, країна маж право арештувати очільника Кремля Володимира Путіна, якщо він прибуде на вірменську територію.