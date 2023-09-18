Навчання Eagle Partner: Вірменія вітає американських військових на своїй території

В Росії дії Єревана назвали "недружніми діями" від "традиційного союзника". Журналісти зазначають, що Вірменія почала дрейфувати в бік Заходу після того, як Кремль виявився безпорадним під час атаки Азербайджану.

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У Вірменію прибули американські військові для спільних навчань з місцевими військовими. Це розлютило російський уряд. Про це повідомляє CNN.

В навчаннях будуть брати участь 175 вірменських солдатів й 85 американських. Спільні маневри сплановані для підготовки вірменських військових до участі в міжнародних миротворчих місіях. Навчання проходять протягом 10 днів У виданні зазначають, що хоч навчання й невеликі за масштабом, але у Міністерстві закордонних справ Росії вже заявили, що це "недружні дії" від "традиційного союзника".

Наразі Вірмені робить певні кроки у бік Заходу. Парламент збирається ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду. Тепер Єреван буде зобовʼязаним заарештувати російського президента Володимира Путіна, кщо він приїде у країну. При цьому Кремль завжди розглядав Вірменію власним двором.

Журналісти пояснюють дії Вірменії тим, що Єреван розчарований, що РФ виявилась нездатною її захистити від Азербайджану. Відтак виникає запитання, чи зможе Росія зберегти контроль над країнами та конфліктами на території колишньої "Радянської імперії".

Нагадаємо, 13 вересня ЗМІ писали, що Вірменія звинувачує РФ у зраді, тому зближується зі Сполученими Штатами.

Раніше в Москві заявили, що спільні навчання Вірменії та США не принесуть Єревану нічого хорошого.