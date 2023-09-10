США та Вірменія проведуть спільні військові навчання: у Кремлі відреагували

Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що навчання не принесуть Вірменії нічого хорошого. А домовленість про навчання "виглядає дивно", оскільки Єреван уже два роки відмовляється брати участь у маневрах ОДКБ.

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Минулого тижня стало відомо, що Сполучені Штати і Вірменія планують провести спільні військові навчання, після чого послідувала реакція офіційної Москви. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що спільні навчання цих двох країн "мають дивний вигляд з урахуванням того, що Єреван відмовляється від навчань у рамках ОДКБ". Про це 10 вересня повідомило російське агентство ТАСС.

Глава дипломатичного відомства країни-агресора сказав, що немає нічого хорошого в тому, що "агресивна країна НАТО намагається проникнути в Закавказзя". Зокрема Лавров не бачить нічого позитивного в таких спільних заходах і для самої Вірменії.

"Я не думаю, що це для когось добре, зокрема і для самої Вірменії. Де б не з'являлися американці, ви знаєте у них сотні баз по всьому світу, ніде це до добра не доводить. У кращому випадку вони сидять там спокійно, а дуже часто намагаються підбирати під себе, зокрема, і політичні процеси", — заявив Лавров.

За його словами, Вірменія вже як два роки відмовляється брати участь у спільних військових навчаннях у рамках Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ), аргументуючи це тим, що Організація не засудила Азербайджан.

Церемонія відкриття спільного навчання Колективних сил ОДКБ у Таджикистані. Джерело: "Супутник"

"Уже два роки як Вірменія відмовляється брати участь у навчаннях ОДКБ. Пояснюючи це тим, що ось якби ОДКБ, як союзне утворення за участю Вірменії, засудило б Азербайджан, ось тоді Вірменія почала б в ОДКБ працювати", — сказав російський міністр.

Спільні навчання США та Вірменії: що відомо

6 вересня Міністерство оборони Вірменії повідомило, що в республіці з 11 до 20 вересня на базі навчального центру "Зар" відбудуться спільні вірмено-американські навчання Eagle Partner 2023. Повідомляли, що мета маневрів — підготовка вірменських військовослужбовців до виконання міжнародних миротворчих місій. Також вірменські підрозділи підвищать готовність відповідно до "Концепції оперативного потенціалу" програми НАТО "Партнерство заради миру".

У зв'язку з цим речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що навчання викликають настороженість, особливо в нинішній ситуації, і що в Росії цю інформацію будуть глибоко аналізувати.

Тим часом вірменські експерти зазначають, що реакція Москви нагадує "інформаційну бурю в склянці", підкресливши миротворчий вектор навчань.

"Нічого нового в них немає: невеликі групи вірменських військових брали участь у таких місіях в Іраку, Афганістані, у Сирії вони працюють разом із російськими військовослужбовцями", — зазначив директор єреванського Інституту Кавказу Олександр Іскандарян в інтерв'ю російському "РБК".

Натягнуті стосунки

Водночас відносини Росії та Вірменії, ймовірно, погіршуються. Про це свідчить інтерв'ю італійській газеті La Repubblica прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Серед іншого він заявив, що в Москві вважають, що західні країни нібито підштовхують Єреван до того, щоб витіснити Росію з Кавказу.

Зустріч президента Володимира Путіна і прем'єр-міністра Нікола Пашиняна 2021 року. Джерело: РІА

Однак, на думку вірменського лідера, Росія сама йде з регіону через ті кроки, які вона робить або не робить. Конкретно Пашинян адресував претензію Росії через те, що вона не може або не бажає контролювати Лачинський коридор, що зв'язує Вірменію і Нагірний Карабах, який фактично контролюють азербайджанські сили.

Також Пашинян незадоволений тим, що Росія не відреагувала на удари, які Азербайджан завдавав по території Вірменії у вересні 2022 року. Тоді Єреван вимагав, щоб Росія і його союзники по ОДКБ засудили дії Азербайджану, але цього не сталося.

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Раніше прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що Вірменія зробила "стратегічну помилку", покладаючись на Російську Федерацію як єдиного гаранта безпеки. За його словами, Москва не домоглася результатів і поступово згортає вплив на Південному Кавказі.