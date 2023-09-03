Пашинян назвав стратегічною помилкою союзництво Вірменії з Росією

На думку вірменського прем'єра, неспроможність РФ усі побачили під час війни за Нагірний Карабах. Єреван змушений дивитися в бік Євросоюзу, США та інших країн Південного Кавказу.

Related video

Вірменія зробила "стратегічну помилку", покладаючись на Російську Федерацію як єдиного гаранта безпеки. Про це заявив вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

Політика, що спирається виключно на Росію як гаранта безпеки, невірна. Москва не домоглася результатів і поступово згортає вплив на Південному Кавказі, пояснив глава уряду.

Доказом повної неспроможності РФ слугує, за його словами, агресія Азербайджану проти регіону Нагірний Карабах. Прем'єр звинуватив російських миротворців, які перебувають у Нагірному Карабасі, що вони не виконують своєї роботи.

Єреван намагається диверсифікувати заходи безпеки й налагоджує зв'язки з Європейським Союзом, США та іншими країнами регіону, підкреслив Пашинян.

Архітектура безпеки Вірменії на 99,9% була пов'язана з Росією, це стосувалося закупівлі озброєння і боєприпасів. А тепер Росія сама потребує цього і за бажання вона не задовольнить запити Єревана, додав він.

"Цей приклад має показати нам, що залежність від одного партнера в питаннях безпеки є стратегічною помилкою", — сказав Пашинян.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 27 серпня розповів про можливі гарантії безпеки від США. Домовленості можуть бути на зразок ізраїльських.

Угорщина вважає за необхідне дати Росії гарантії безпеки. Глава канцелярії угорського прем'єра Гергелі Гуляш заявив, що українцям точно не треба надавати членство в НАТО.