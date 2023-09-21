"Ничего не сделали": миротворцы РФ провалили миссию в Карабахе, — Пашинян

По словам армянского премьер-министра, в 2020 году был подписан трехсторонний договор, который обязал россиян гарантировать безопасность гражданского населения, однако это привело к новому обострению.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Российская Федерация провалила свою миссию в Нагорном Карабахе, ведь ее миротворческий контингент находился там с конца 2020 года. Об этом он заявил в опубликованном видеообращении в социальной сети Facebook 21 сентября.

По его словам, в российских СМИ после начала азербайджанской антитеррористической операции в Нагорном Карабахе начали писать, что Армения якобы пытается переложить ответственность за свои неудачи на Россию. Глава армянского правительства отрицает это.

"Мы не перекладываем вину на кого бы то ни было за свои неудачи. Есть трехстороннее заявление глав Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, где указано, что Лачинский коридор должен полноценно быть под контролем российского миротворческого контингента, что миротворческий контингент должен гарантировать безопасность гражданского населения", — заявил Никол Пашинян.

Отдельно было отмечено, что армянская власть последние полтора года регулярно указывала на то, что обещанные процессы не идут по правильному пути. Ереван не отрицает, что большая ответственность была и на нем, но это не значит, что стоит забывать о действиях и обещаниях Москвы.

"Мы несем свою долю ответственности, но это не значит, что мы должны закрывать глаза на провалы миротворческого контингента России в Нагорном Карабахе. Если российские миротворцы могли достичь согласия вокруг перемирия между Карабахом и Азербайджаном, почему они ничего не сделали до нападения Азербайджана на Нагорный Карабах", — продолжил Никол Пашинян.

Также его интересует, почему Кремль не осуществил посредническую деятельность, когда появились первые сообщения об окружении Азербайджаном этой территории.

Представители Российской Федерации никак не отреагировали на заявления армянского министра на момент публикации материала.

Напомним, 19 сентября правительство Азербайджана заявило о начале "антитеррористической операции" на территории армянского анклава в Нагорном Карабахе.

В тот же день протестующие в Ереване начали штурм здания правительства. Также оказалось заблокированным здание посольства РФ.

20 сентября появилась информация о капитуляции Карабаха перед Азербайджаном. "Армия обороны Нагорного Карабаха" и ВС Армении будут вынуждены сложить оружие и сдать технику, заявляли в МО Азербайджана.

Также отмечалось, что Кремль распорядился государственным СМИ в материалах писать, что виновниками обострения ситуации являются Армения и ее западные "партнеры", а российских миротворцев необходимо представлять как "героических спасителей мирного населения".