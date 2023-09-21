Азербайджан признал вину: в Карабахе убили заместителя командира "миротворцев" ВС РФ

По данным Минобороны РФ, во время возвращения с наблюдательного поста российского контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия.

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В среду, 20 сентября, во время атаки на "миротворцев" РФ в азербайджанском регионе Карабах погиб заместитель командира российского контингента, капитан 1-го ранга Иван Ковган. Об этом рассказывает российское издание В-port.

Так, 20 сентября, в Минобороны РФ сообщили, что россияне возвращались с наблюдательного поста в районе населенного пункта Джанятаг, когда их автомобиль подвергся обстрелу из стрелкового оружия.

"В результате обстрела российские военнослужащие, находившиеся в автомобиле, погибли", — заявили в ведомстве.

Согласно информации СМИ, Иван Ковган занимал должность заместителя командира подводных сил Северного флота и был направлен в Карабах за два месяца до гибели.

Российские СМИ пишут, что уже задержаны первые подозреваемые, а командир корпуса армии Азербайджана, подчиненные которого подозреваются в расстреле, отстранены от обязанностей.

Реакция Азербайджана

Азербайджан признал свою ответственность за гибель российских военных-миротворцев в Карабахе, чей автомобиль был обстрелян.

В пресс-службе Кремля заявили, что президент Ильхам Алиев принес Москве свои извинения и выразил глубокие соболезнования.

"Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента (РМК). Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. В этой связи генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших", — говорится в сообщении россиян.

Напоминаем, в сеть попали инструкции, которые распространил Кремль среди российских пропагандистов. Инструкции содержали нарративы, которыми Россия должна была объяснять события в Нагорном Карабахе. Среди основных — обвинение Армении и стран Запада в событиях в Азербайджане. Между тем власти Армении попытались обратиться за помощью в Европейский суд по правам человека: просили защитить мирное население от азербайджанских военных.

Во время двухдневной спецоперации военные Азербайджана в Нагорном Карабахе граждане Армении начали протестовать против бездействия правительства Пашиняна. Действия военных угрожали мирным жителям армянского анклава. Об этом свидетельствовали фотографии с места событий, на которых было видно повреждение гражданских домов тяжелой артиллерией.