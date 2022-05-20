Религиозная война Кадырова. Почему Чечня скрывает количество погибших на войне с Украиной

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В лентах замелькали цитаты из выступления Рамзана Кадырова на марафоне "массовой просветительской организации "Знание". Действительно познавательно.

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40 минут общения "героя России" с отборным молодым контингентом. Традиционный жанр – конкурс-смотр зашкаливающего подобострастия. Ртом Кадырова роспропаганда пытается сохранить освещение "спецоперации" в категориях религиозной войны. Об этом уже много написано/сказано. Путин ведет с нами религиозную войну, как с еретиками или вероотступниками.

Кадыров называет главным врагом "сатанизм", а противником на войне – НАТО. При этом отборный молодняк поголовно записывает слова Кадырова на сатанинские айфоны.

С "сатанизмом", по словам Кадырова, сейчас воюет 3,5 тыс. чеченцев, пойдет новая партия, якобы существуют тысячи "добровольцев". Граждане РФ даже без команды и без всякой официальной мобилизации должны сплотиться вокруг Путина и обязаны идти в бой.

Как воюют тик-ток войска Кадырова – много материалов. Характерно, что Чечня скрывает потери, в отличие от Дагестана, Северной Осетии. Ибо неудобно получается – "нацики" и "бендеровцы", которых дон-дон обещал победить щелчком пальцев, уничтожили слишком много "непобедимых" кадыровских головорезов. Сам Кадыров вынужден признавать, что в начале "спецоперации" были "ошибки". Но сейчас все "идет по плану".

Что важно? Это мы способны оценить степень дичи, которую несет дон-дон. Старшеклассники и студенты, внимающие ему, не помнят чеченские войны. У них в голове картинка, сформированная пропагандой. Им показывают шикарные виды Грозного без пояснений, кто оплатил всю эту красоту. И не рассказывают, как через 10-15 лет после второй войны кадыровцы догоняют российских военных. Тех, кого сам Кадыров в ответе на вопрос называет "федералами". А в последующих ответах де-факто разделяет "российские войска" и "чеченские подразделения". Рекомендация всем ознакомиться с "трудами" Джамбулата Умарова – это особое унижение.

Его наверняка хотели показать миру, как один из вариантов будущего: "не будете договариваться с нами, придется договариваться с ним"

Роспропаганда, которая сейчас мямлит и пытается найти новую ложь для объяснения "успехов спецоперации", с эфиром Кадырова угодила в ловушку. Его наверняка хотели показать миру, как один из вариантов будущего: "не будете договариваться с нами, придется договариваться с ним". Он открыто называет Шольца шизофреником, а Байден "ничего не соображает".

Но такая федеральная прокачка неизбежно повышает стоимость лояльности к Москве. В атмосфере фашистской истерии, которую нагнетает Кремль, дон-дон в глазах плебса может оказаться приемлемым кандидатом в цари для отпора богомерзкому Западу. При этом Кадыров демонстративно бережет свою армию, прекрасно осознавая, что воевать ему придется в России.

Предположу, что сейчас должен отметиться новыми перлами товарищ Лукашенко. Ибо статус любимой содержанки нужно отстаивать.

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