UA
UA
Разделы
Материалы
Мнения Российско-украинская война

Религиозная война Кадырова. Почему Чечня скрывает количество погибших на войне с Украиной

"В атмосфере фашистской истерии, которую нагнетает Кремль, Кадыров в глазах плебса может оказаться приемлемым кандидатом в цари для отпора богомерзкому Западу. При этом он демонстративно бережет свою армию, прекрасно осознавая, что воевать ему придется в России". Мнение.

Алексей Копытько
Алексей Копытько
Советник министра обороны Украины
6456
Рамзан Кадыров
Фото: Скриншот | Президент Чечни Рамзан Кадыров считает, что Россия воюет в Украине против сатанизма

В лентах замелькали цитаты из выступления Рамзана Кадырова на марафоне "массовой просветительской организации "Знание". Действительно познавательно.

40 минут общения "героя России" с отборным молодым контингентом. Традиционный жанр – конкурс-смотр зашкаливающего подобострастия. Ртом Кадырова роспропаганда пытается сохранить освещение "спецоперации" в категориях религиозной войны. Об этом уже много написано/сказано. Путин ведет с нами религиозную войну, как с еретиками или вероотступниками.

Кадыров называет главным врагом "сатанизм", а противником на войне – НАТО. При этом отборный молодняк поголовно записывает слова Кадырова на сатанинские айфоны.

С "сатанизмом", по словам Кадырова, сейчас воюет 3,5 тыс. чеченцев, пойдет новая партия, якобы существуют тысячи "добровольцев". Граждане РФ даже без команды и без всякой официальной мобилизации должны сплотиться вокруг Путина и обязаны идти в бой.

Как воюют тик-ток войска Кадырова – много материалов. Характерно, что Чечня скрывает потери, в отличие от Дагестана, Северной Осетии. Ибо неудобно получается – "нацики" и "бендеровцы", которых дон-дон обещал победить щелчком пальцев, уничтожили слишком много "непобедимых" кадыровских головорезов. Сам Кадыров вынужден признавать, что в начале "спецоперации" были "ошибки". Но сейчас все "идет по плану".

Что важно? Это мы способны оценить степень дичи, которую несет дон-дон. Старшеклассники и студенты, внимающие ему, не помнят чеченские войны. У них в голове картинка, сформированная пропагандой. Им показывают шикарные виды Грозного без пояснений, кто оплатил всю эту красоту. И не рассказывают, как через 10-15 лет после второй войны кадыровцы догоняют российских военных. Тех, кого сам Кадыров в ответе на вопрос называет "федералами". А в последующих ответах де-факто разделяет "российские войска" и "чеченские подразделения". Рекомендация всем ознакомиться с "трудами" Джамбулата Умарова – это особое унижение.

Его наверняка хотели показать миру, как один из вариантов будущего: "не будете договариваться с нами, придется договариваться с ним"

Роспропаганда, которая сейчас мямлит и пытается найти новую ложь для объяснения "успехов спецоперации", с эфиром Кадырова угодила в ловушку. Его наверняка хотели показать миру, как один из вариантов будущего: "не будете договариваться с нами, придется договариваться с ним". Он открыто называет Шольца шизофреником, а Байден "ничего не соображает".

Но такая федеральная прокачка неизбежно повышает стоимость лояльности к Москве. В атмосфере фашистской истерии, которую нагнетает Кремль, дон-дон в глазах плебса может оказаться приемлемым кандидатом в цари для отпора богомерзкому Западу. При этом Кадыров демонстративно бережет свою армию, прекрасно осознавая, что воевать ему придется в России.

Предположу, что сейчас должен отметиться новыми перлами товарищ Лукашенко. Ибо статус любимой содержанки нужно отстаивать.

Источник.

Важно
Увидеть героев. Почему российские солдаты боятся, но восхищаются защитниками "Азовстали"
Увидеть героев. Почему российские солдаты боятся, но восхищаются защитниками "Азовстали"