До Європи завезли смертельний вірус у "святій воді" зі стародавнього колодязя (відео)

Штам холери, стійкий до ліків, знайшли у воді, набраній у джерелі Бермель Гіоргіс, яке розташоване на території Ефіопії.

Related video

Про це пише Daily Mail.

Британська влада повідомила про спалах холери після того, як кілька британців були госпіталізовані через пляшки із зараженою "святою водою", привезеною з Ефіопії.

Джерело Бермель Гіоргіс в Ефіопії

Вода, взята зі священного стародавнього колодязя, який живить джерело Бермель Гіоргіс, і доставлена назад до Великої Британії на початку 2025 року, містила стійкий до ліків штам смертельно небезпечного захворювання, що передається через воду.

Священна криниця розташована недалеко від північно-західного кордону Ефіопії з Суданом і славиться своєю святою водою, яка нібито лікує всі хвороби і виганяє демонів.

Однак дослідники, пов'язані з Агентством з безпеки охорони здоров'я Великої Британії, заявили, що чотирьом людям, які випили "святої води", знадобилося лікування в лікарні від холери, і один із них перебуває в реанімації.

З пацієнтів віком від 20 до 70 років двоє самі їздили до джерела, а третій випив "святої води", яку йому привіз останній пацієнт як сувенір.

Ефіопія бореться зі спалахом захворювання, спричиненого бактерією Vibrio cholerae, з 2022 року. На сьогодні зареєстровано майже 60 000 випадків захворювання і 726 смертей.

У трьох пацієнтів у Німеччині також було діагностовано той самий штам холери.

На початку лютого у всіх трьох дорослих розвинулася діарея і блювота, і їх госпіталізували, причому одному з них знову знадобилося лікування у відділенні інтенсивної терапії.

Дослідження показали, що вода була заражена бактеріями Vibrio cholerae O1, стійкими до безлічі лікарських препаратів.

Раніше цей штам був пов'язаний зі спалахами холери в Кенії, а також у країнах Африки на південь від Сахари, Східної та Центральної Африки.

Учені зазначили, що вода зі "святого джерела" була сильно забруднена, і бактерії залишалися життєздатними під час польоту на літаку і після повернення в Європу.

Джерело Бермель Гіоргіс в Ефіопії

Холера зараз рідко трапляється у Великій Британії та континентальній Європі, незважаючи на жахливі спалахи в 1800-х роках.

Холеру вдалося перемогти за допомогою доступу до безпечної питної води та поліпшених санітарних умов.

Холера не передається безпосередньо від людини до людини через побутові контакти, як-от кашель або чхання, як багато заразних захворювань.

Але коли люди п'ють забруднену воду, використовують її для приготування їжі або миття рук, інфекція поширюється. Знизити ризик можна, якщо мити руки з милом і водою, а також пити тільки кип'ячену водопровідну воду.

Нагадаємо, раніше вчені попереджали, що війна в Конго може випустити на волю смертельні віруси, які вивчали в лабораторії Національного біомедичного дослідницького інституту. Там де зберігаються зразки Еболи та інших смертоносних патогенів.