В Европу завезли смертельный вирус в "святой воде" из древнего колодца (видео)

Штамм холеры, устойчивый к лекарствам, нашли в воде, набранной в источнике Бермель Гиоргис, который находится на территории Эфиопии.

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Об этом пишет Daily Mail.

Британские власти сообщили о вспышке холеры после того, как несколько британцев были госпитализированы из-за бутылок с зараженной "святой водой", привезенной из Эфиопии.

Источник Бермель Гиоргис в Эфиопии

Вода, взятая из священного древнего колодца, который питает источник Бермель Гиоргис, и доставленная обратно в Великобританию в начале 2025 года, содержала устойчивый к лекарствам штамм смертельно опасного заболевания, передающегося через воду.

Священный колодец находится недалеко от северо-западной границы Эфиопии с Суданом и славится своей святой водой, которая якобы лечит все болезни и изгоняет демонов.

Однако исследователи, связанные с Агентством по безопасности здравоохранения Великобритании, заявили, что четырем людям, которые испили "святой воды", потребовалось лечение в больнице от холеры и один из них находится в реанимации.

Из пациентов в возрасте от 20 до 70 лет двое сами ездили к источнику, а третий выпил "святой воды", которую ему привез последний пациент в качестве сувенира.

Эфиопия борется со вспышкой заболевания, вызываемого бактерией Vibrio cholerae, с 2022 года. На сегодня зарегистрировано почти 60 000 случаев заболевания и 726 смертей.

У трех пациентов в Германии также был диагностирован тот же штамм холеры.

В начале февраля у всех троих взрослых развилась диарея и рвота, и они были госпитализированы, причем одному из них снова потребовалось лечение в отделении интенсивной терапии.

Исследования показали, что вода была заражена бактериями Vibrio cholerae O1, устойчивыми к множеству лекарственных препаратов.

Ранее этот штамм был связан со вспышками холеры в Кении, а также в странах Африки к югу от Сахары, Восточной и Центральной Африки.

Ученые отметили, что вода из "святого источника" была сильно загрязнена, и бактерии оставались жизнеспособными во время полета на самолете и после возвращения в Европу.

Источник Бермель Гиоргис в Эфиопии

Холера сейчас редко встречается в Великобритании и континентальной Европе, несмотря на ужасающие вспышки в 1800-х годах.

Холеру удалось победить с помощью доступа к безопасной питьевой воде и улучшенных санитарных условий.

Холера не передается напрямую от человека к человеку через бытовые контакты, такие как кашель или чихание, как многие заразные заболевания.

Но когда люди пьют загрязненную воду, используют ее для приготовления пищи или мытья рук, инфекция распространяется. Снизить риск можно, мыть руки с мылом и водой, а также пить только кипяченую водопроводную воду.

Напомним, ранее ученые предупреждали, что война в Конго может выпустить на волю смертельные вирусы, которые изучали в лаборатории Национального биомедицинского исследовательского института. Там где хранятся образцы Эболы и других смертоносных патогенов.