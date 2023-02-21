"Будемо захищати свої території": у НАТО дали чіткий сигнал Росії після виступу Путіна

У НАТО напад на одну з країн Альянсу вважатимуть нападом на весь блок, сказав генсек організації Столтенберг.

Related video

В НАТО попередили Росію, що у разі її нападу на будь-яку країну, яка входить до Альянсу, негайно послідує відповідна реакція. Про це під час під час брифінгу після зустрічі Україна-НАТО-ЄС сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Straits Times.

"Ми надсилаємо Москві чітке повідомлення: ми маємо, щоб захищати наші території. Якщо якусь із наших країн буде атаковано, це буде рівносильно атаці на Альянс", — сказав Столтенберг.

Також генсек сказав, що в Альянсі розчаровані рішенням Росії про вихід з Договору про стратегічні наступальні озброєння. У зв'язку з цим тепер Договору про ядерну зброю не існує. Столтенберг додав, що хотів би, щоб Росія перегляну своє рішення.

Західні ЗМІ повідомили, що раптовий візит президента США Джо Байдена до Києва 20 лютого став випробуванням для Путіна напередодні його виступу перед Федеральними зборами РФ.

Євросоюз 21 лютого продовжив на рік санкції проти РФ за незаконне визнання "незалежними" та окупацію територій України. Обмежувальні заходи діятимуть до 24 лютого 2024 року, наголошується у повідомленні. Країни Євросоюзу після початку повномасштабної війни РФ проти України запровадили проти країни-агресора 9 пакетів санкцій для послаблення фінансування бойових дій.

Наразі ЄС обговорює новий, 10-й, санкційний пакет на 11 мільярдів євро, який хочуть прийняти до 24 лютого, повідомляли ЗМІ.