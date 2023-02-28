Столтенберг вважає перспективу України в НАТО віддаленою, але підтримуватимуть до кінця

Альянс допоможе зміцнити оборону країни після закінчення війни, зазначив генсек. Найважливішим моментом стане питання гарантій безпеки нового акту російської агресії.

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Генсек НАТО знову висловився про членство України у військовому Альянсі в найближчому майбутньому. Вважає, що ще далеко, але перспектива є. Про це він заявив на брифінгу під час свого візиту до Фінляндії 28 лютого.

На запитання журналістів про майбутнє України в НАТО генсек відповів, що перспектива членства віддалена, проте Альянс до останнього підтримуватиме країну в її боротьбі, а також допоможе після війни зміцнити оборону.

"Члени НАТО раніше домовилися, що Україна стане членом альянсу. Водночас це віддалена перспектива. Що зараз важливо — це забезпечення, щоб зберегти Україну як суверенну та незалежну державу, тому ми маємо підтримувати Україну", — сказав Єнс Столтенберг.

Нова система оборони потрібна для того, щоб Росія не розпочала знову агресію після закінчення війни, адже спільні кордони нікуди не подінуться. Гарантії безпеки у цьому питанні є дуже важливими.

До речі, 24 лютого Єнс Столтенберг запросив особисто президента України Володимира Зеленського на саміт Альянсу, який відбудеться у липні цього року у Вільнюсі. Поки що невідомо, чи зможе він бути там особисто, проте генсек сподівається на це.

"Я запросив президента Зеленського бути на саміті НАТО у Вільнюсі в липні. Я дійсно сподіваюся, що він зможе бути там особисто, але це також залежить від ситуації тому, що в нього в країні йде повномасштабна війна", — сказав він.

21 лютого Єнс Столтенберг повідомляв, що в НАТО дали чіткий сигнал Росії після виступу Путіна. Вони попередили Росію, що у разі її нападу на будь-яку країну, що входить до Альянсу, негайно піде реакція у відповідь.