Столтенберг вважає перспективу України в НАТО віддаленою, але підтримуватимуть до кінця
Альянс допоможе зміцнити оборону країни після закінчення війни, зазначив генсек. Найважливішим моментом стане питання гарантій безпеки нового акту російської агресії.
Генсек НАТО знову висловився про членство України у військовому Альянсі в найближчому майбутньому. Вважає, що ще далеко, але перспектива є. Про це він заявив на брифінгу під час свого візиту до Фінляндії 28 лютого.
На запитання журналістів про майбутнє України в НАТО генсек відповів, що перспектива членства віддалена, проте Альянс до останнього підтримуватиме країну в її боротьбі, а також допоможе після війни зміцнити оборону.
"Члени НАТО раніше домовилися, що Україна стане членом альянсу. Водночас це віддалена перспектива. Що зараз важливо — це забезпечення, щоб зберегти Україну як суверенну та незалежну державу, тому ми маємо підтримувати Україну", — сказав Єнс Столтенберг.
Нова система оборони потрібна для того, щоб Росія не розпочала знову агресію після закінчення війни, адже спільні кордони нікуди не подінуться. Гарантії безпеки у цьому питанні є дуже важливими.
До речі, 24 лютого Єнс Столтенберг запросив особисто президента України Володимира Зеленського на саміт Альянсу, який відбудеться у липні цього року у Вільнюсі. Поки що невідомо, чи зможе він бути там особисто, проте генсек сподівається на це.
"Я запросив президента Зеленського бути на саміті НАТО у Вільнюсі в липні. Я дійсно сподіваюся, що він зможе бути там особисто, але це також залежить від ситуації тому, що в нього в країні йде повномасштабна війна", — сказав він.
21 лютого Єнс Столтенберг повідомляв, що в НАТО дали чіткий сигнал Росії після виступу Путіна. Вони попередили Росію, що у разі її нападу на будь-яку країну, що входить до Альянсу, негайно піде реакція у відповідь.