Столтенберг особисто запросив Зеленського на саміт НАТО у Вільнюсі (відео)

Глава Альянсу окремо наголосив на перспективі вступу нашої країни до військового блоку в найближчому майбутньому і додав, що українцям, насамперед, потрібно відстояти свою незалежність.

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Президента України Володимира Зеленського запросили на саміт НАТО, який відбудеться влітку у литовському Вільнюсі. Про це особисто повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг під час пресконференції в Таллінні, 24 лютого.

Політик зазначив, що був би радий бачити українського лідера на заході, який відбудеться у липні у столиці Литви, і вже встиг запросити його.

"Я запросив президента Зеленського бути у саміті НАТО у Вільнюсі в липні. Я дійсно сподіваюся, що він зможе бути там особисто, але це також залежить від ситуації, тому що в нього в країні йде повномасштабна війна", — сказав він.

Крім того, Єнс Столтенберг зазначив, що позиція НАТО щодо членства країни в Альянсі залишається незмінною. Україна зобов'язана залишатися суверенною та незалежною державою, адже в іншому випадку про це навіть не може йтися.

Після закінчення повномасштабної війни в НАТО планують переконатися, що російська агресія більше ніколи не повториться, а забезпечити це можна за рахунок створення сильних збройних сил, щоб вони могли себе захищати.

"Ми повинні допомогти Україні рухатися євроатлантичним шляхом. Україна — частина євроатлантичної сім'ї. Перший крок — це переконатися, що Україна переважає як суверенна нація", — додав генсек.

Нагадаємо, 21 лютого Єнс Столтенберг повідомляв, що в НАТО дали чіткий сигнал Росії після виступу Путіна. Вони попередили Росію, що у разі її нападу на будь-яку країну, що входить до Альянсу, негайно піде реакція у відповідь.

16 лютого Столтенберг висловився про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. Він має намір відвідати Туреччину, щоб обговорити питання одночасного прийняття Швеції та Фінляндії до Альянсу.