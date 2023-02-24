Столтенберг лично пригласил Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе (видео)

Глава Альянса отдельно отметил перспективу вступления нашей страны в военный блок в обозримом будущем и добавил, что украинцам, в первую очередь, нужно отстоять свою независимость.

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Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит НАТО, который состоится летом в литовском Вильнюсе. Об этом лично сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Таллине, 24 февраля.

Политик отметил, что был бы рад видеть украинского лидера на мероприятии, которое состоится в июле в столице Литвы, и уже успел его пригласить.

"Я пригласил президента Зеленского присутствовать в саммите НАТО в Вильнюсе в июле. Я действительно надеюсь, что он сможет быть там лично, но это также зависит от ситуации, потому что у него в стране идет полномасштабная война", — сказал он.

Кроме того, Йенс Столтенберг отметил, что позиция НАТО касаемо членства страны в Альянсе остается прежней. Украина обязана оставаться суверенным и независимым государством, ведь в ином случае об этом даже речи идти не может.

После окончания полномасштабной войны в НАТО планируют убедиться, что российская агрессия больше никогда не повторится, а обеспечить это можно за счет создания сильных вооруженных сил, дабы они могли сами себя защищать.

"Мы должны помочь Украине двигаться по евроатлантическому пути. Украина — часть евроатлантической семьи. Первый шаг — это убедиться, что Украина преобладает как суверенная нация", — добавил генсек.

Напомним, 21 февраля Йенс Столтенберг сообщал, что в НАТО дали четкий сигнал России после выступления Путина. Они предупредили Россию, что в случае ее нападения на любую страну, входящую в Альянс, немедленно последует ответная реакция.

16 февраля Столтенберг высказался о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Он намерен посетить Турцию, чтобы обсудить вопрос одновременного принятия Швеции и Финляндии в Альянс.