"Это решение Турции": Столтенберг высказался о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Генеральный секретарь НАТО намерен посетить Турцию, чтобы обсудить вопрос одновременного принятия Швеции и Финляндии в Альянс.

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Турцию одновременно ратифицировать документы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом Столтенберг сообщил на брифинге 15 января.

Йенс Столтенберг заявил, что Швеция, и Финляндия выполнили все свои обязательства для вступления в Альянс еще в октябре прошлого года. Генсек НАТО выразил надежду на одновременное вступление упомянутых стран в военно-политический блок.

"Они подписали трехсторонний протокол с Турцией и поэту я обращаюсь к Турции с призывом ратифицировать вступление обеих стран", — сказал Столтенберг.

Генсек отметил, что в Турции есть разные оценки относительно того, в какой мере Швеция и Финляндия готовы к ратификации. Он подчеркнул, что 28 стран уже ратифицировали документы о вступлении.

"Моя позиция, что они должны вступить вместе, но это решение Турции", — заявил Йенс Столтенберг.

[ + – ] Столтенберг призвал Турцию ратифицировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Генеральный секретарь НАТО также упомянул о том, что на 16 февраля у него запланирован визит в Турцию, в рамах которого будет обсуждаться, в том числе этот вопрос.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО

5 июля 2022 года главы Министерства иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении в НАТО. Свои подписи также поставили представители всех 30 стран-членов Альянса.

Позже, 24 января, Пекка Хаависто констатировал, что вопрос вступления в Североатлантический альянс одновременно со Швецией, возможно, придется пересмотреть.

Процедура затягивается, в частности из-за сожжения Корана 21 января перед посольством Турции в Стокгольме, что вызвало недовольство в Анкаре.

Хаависто предложил сделать перерыв в переговорах Финляндии и Швеции с Турцией по поводу их возможного вступления в НАТО. Министр отметил, что не следует делать выводов пока "не уляжется пыль после текущей ситуации".

Ранее Фокус также писал о том, что по данным Института исследований глобальных угроз и демократии Роберта Лансинга, за сожжением Корана под посольством Турции в Стокгольме может стоять Российская Федерация. С этой целью спецслужбы РФ могли использовать лидера датской партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана.