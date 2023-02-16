"Это решение Турции": Столтенберг высказался о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Генеральный секретарь НАТО намерен посетить Турцию, чтобы обсудить вопрос одновременного принятия Швеции и Финляндии в Альянс.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Турцию одновременно ратифицировать документы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом Столтенберг сообщил на брифинге 15 января.
Йенс Столтенберг заявил, что Швеция, и Финляндия выполнили все свои обязательства для вступления в Альянс еще в октябре прошлого года. Генсек НАТО выразил надежду на одновременное вступление упомянутых стран в военно-политический блок.
"Они подписали трехсторонний протокол с Турцией и поэту я обращаюсь к Турции с призывом ратифицировать вступление обеих стран", — сказал Столтенберг.
Генсек отметил, что в Турции есть разные оценки относительно того, в какой мере Швеция и Финляндия готовы к ратификации. Он подчеркнул, что 28 стран уже ратифицировали документы о вступлении.
"Моя позиция, что они должны вступить вместе, но это решение Турции", — заявил Йенс Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО также упомянул о том, что на 16 февраля у него запланирован визит в Турцию, в рамах которого будет обсуждаться, в том числе этот вопрос.
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО
5 июля 2022 года главы Министерства иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении в НАТО. Свои подписи также поставили представители всех 30 стран-членов Альянса.
Позже, 24 января, Пекка Хаависто констатировал, что вопрос вступления в Североатлантический альянс одновременно со Швецией, возможно, придется пересмотреть.
Процедура затягивается, в частности из-за сожжения Корана 21 января перед посольством Турции в Стокгольме, что вызвало недовольство в Анкаре.
Хаависто предложил сделать перерыв в переговорах Финляндии и Швеции с Турцией по поводу их возможного вступления в НАТО. Министр отметил, что не следует делать выводов пока "не уляжется пыль после текущей ситуации".
Ранее Фокус также писал о том, что по данным Института исследований глобальных угроз и демократии Роберта Лансинга, за сожжением Корана под посольством Турции в Стокгольме может стоять Российская Федерация. С этой целью спецслужбы РФ могли использовать лидера датской партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана.