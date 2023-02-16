"Це рішення Туреччини": Столтенберг висловився про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Генеральний секретар НАТО має намір відвідати Туреччину, щоб обговорити питання одночасного прийняття Швеції та Фінляндії до Альянсу.

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Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг закликав Туреччину одночасно ратифікувати документи про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. Про це Столтенберг повідомив на брифінгу 15 січня.

Єнс Столтенберг заявив, що Швеція і Фінляндія виконали всі свої зобов'язання для вступу до Альянсу ще в жовтні минулого року. Генсек НАТО висловив сподівання на одночасний вступ згаданих країн до військово-політичного блоку.

"Вони підписали тристоронній протокол із Туреччиною і поетові я звертаюся до Туреччини із закликом ратифікувати вступ обох країн", — сказав Столтенберг.

Генсек зазначив, що у Туреччині є різні оцінки щодо того, якою мірою Швеція та Фінляндія готові до ратифікації. Він наголосив, що 28 країн уже ратифікували документи про вступ.

"Моя позиція, що вони мають вступити разом, але це рішення Туреччини", — заявив Єнс Столтенберг.

[ + – ] Столтенберг закликав Туреччину ратифікувати вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Генеральний секретар НАТО також згадав про те, що на 16 лютого він запланував візит до Туреччини, в рамках якого буде обговорюватися, зокрема це питання.

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

5 липня 2022 року глави Міністерства закордонних справ Фінляндії та Швеції Пекка Хаавісто та Анн Лінде підписали протоколи про вступ до НАТО. Свої підписи також поставили представники всіх 30 країн-членів Альянсу.

Пізніше, 24 січня, Пекка Хаавісто констатував, що питання вступу до Північноатлантичного альянсу одночасно зі Швецією, можливо, доведеться переглянути.

Процедура затягується, зокрема через спалення Корану 21 січня перед посольством Туреччини у Стокгольмі, що викликало невдоволення в Анкарі.

Хаавісто запропонував зробити перерву у переговорах Фінляндії та Швеції з Туреччиною щодо їхнього можливого вступу до НАТО. Міністр зазначив, що не слід робити висновків поки "не вляжеться пил після поточної ситуації".

Раніше Фокус також писав про те, що, за даними Інституту досліджень глобальних загроз і демократії Роберта Лансінга, за спаленням Корану під посольством Туреччини в Стокгольмі може стояти Російська Федерація. З цією метою спецслужби РФ могли використати лідера данської партії "Жорсткий курс" Расмуса Палудана.