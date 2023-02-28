"Назад дороги немає": закінчення війни не призведе до нормальних відносин з РФ, — генсек НАТО

За словами Єнса Столтенберга, країни-члени Альянсу повинні нарощувати витрати на свою оборону, тому що це необхідно в "небезпечнішому світі", який настав.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що завершення війни в Україні не призведе до нормалізації відносин із Російською Федерацією. Про це він сказав у процесі міжнародного саміту SAMAK у Гельсінкі у вівторок, 28 лютого, трансляцію якої вела пресслужба НАТО на YouTube.

"Ми маємо усвідомити, що закінчення цієї війни не призведе до нормальних відносин з Росією", — прокоментував він.

Столтенберг, зокрема, підкреслив, що у відносинах Північноатлантичного Альянсу та РФ "назад дороги немає".

При цьому генсек НАТО зазначив, що держави-члени військово-політичного блоку зобов'язані нарощувати витрати на свою оборону, оскільки це необхідно в "небезпечнішому світі".

За його словами, підтримка України з боку країн Заходу — на користь безпеки Північноатлантичного Альянсу.

"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Росія готується до наступу і збирає все більше військ", — наголосив Столтенберг.

Він також вважає, що в нинішній ситуації немає варіантів для країн Заходу без певного ризику.

"Не повинно бути сумнівів, що найбільшим ризиком стане ситуація, якщо президент Путін переможе в Україні. Це зробить нас більш уразливими", — додав глава Альянсу.

Нагадаємо, на цьому ж саміт Єнс Столтенберг уточнив, що до членства України у військовому Альянсі ще далеко, але така перспектива є. При цьому військово-політичний блок допоможе зміцнити оборону країни після закінчення війни, зазначив генсек.

24 лютого Столтенберг особисто запросив президента України Володимира Зеленського на саміт Альянсу, що відбудеться у липні цього року у Вільнюсі.