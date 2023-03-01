Мобилизируют военных: в НАТО увидели подготовку РФ к новому наступлению на Украину

Москва постоянно готовится к еще большей войне, поэтому покупает и производит оружие. По словам генсека Альянса, особую тревогу вызывает укрепление агрессором связей с другими авторитарными режимами — Ираном и Северной Кореей.

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Россия готовится усилить боевые действия в Украине, сейчас новое наступление идет на Бахмут, где оккупанты тратят много сил и средств. Об этом сказал 1 марта в интервью литовскому вещателю LRT генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Россия бросает войска против украинских линий обороны в количестве, которое мы не видели со времен Первой мировой войны", — заметил генсек.

Москва, по оценке Столтенберга, постоянно готовится к еще большей войне и новым наступательным операциям. Именно для этого мобилизуются военные, покупается и производится оружие.

РФ укрепляет связи с другими авторитарными режимами — с Ираном и Северной Кореей, а Беларусь давно стала платформой для российской агрессии против Украины, добавил генеральный секретарь.

"Боюсь, что единственный язык, который понимает президент Владимир Путин, — это наше единство и сила. Он совершил большую стратегическую ошибку — недооценил мужество украинцев, решимость украинских военных и их командования", — прокомментировал он.

Кроме этого, Путин не обратил внимания на решимость союзников и партнеров по НАТО в поддержке Украины.

"Мы делаем это, чтобы дать понять Путину: на поле боя Украину не победить, нужно осознать это и сесть за стол переговоров. Если мы хотим мирного решения, лучший способ добиться этого — оказать военную поддержку. Украина сама решит, какие условия для нее приемлемы", — заключил Столтенберг.

Напомним, что по опросам Национального демократического института по международным вопросам в Вашингтоне, только 8% украинцев считают нужным отказаться от вступления в НАТО ради прекращения большой войны.

Столтенберг 28 февраля предположил, что завершение войны в Украине не нормализует отношения НАТО с Россией. Победа Путина в Украине сделает западных союзников уязвимее, отметил он.

При этом, генсек считает перспективу членства Украины в Альянсе далекой перспективой.