ВС РФ стали атаковать активнее после заявлений ВСУ о замедлении наступления в Бахмуте — СМИ

По информации Reuters, российские войска атакуют северный и южный участки фронта на востоке Украины и продолжают наступление на Донбассе.

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ВС РФ принялись активнее атаковать ВСУ вдоль линии фронта после сообщений украинского командования о том, что наступление оккупантов на Бахмут замедлилось. Об этом сообщает Reuters.

Медиа пишет о том, что в пятницу, 24 марта, российские войска атаковали северный и южный участки фронта на востоке Украины и продолжили наступление на Донбассе, несмотря на заявления украинской стороны о том, что наступление Москвы ослабевает в районе города Бахмут.

"Перед нами очень сильный враг с очень хорошим вооружением. И это профессиональная армия: воздушно-десантные войска", — цитирует СМИ военного с позывным "Гринвич".

Также издание сообщило со слов военных, которые пообщались с журналистами, о тяжелых боях на северном направлении вдоль участка фронта от Лимана до Купянска, а также на юге у Авдеевки и на окраине удерживаемого Россией города Донецка.

Напомним, 24 марта раненые украинские бойцы поделились подробностями битвы за Бахмут. По словам военных, битва за город напоминает "гастроли в аду".

Ранее украинские военные рассказали, как проходят штурмы ВС РФ в Бахмуте. Так, идущие на штурм российские оккупанты теряют по несколько сотен бойцов, о чем рассказал командир роты батальона "Свобода" НГУ Евгений Оропай.