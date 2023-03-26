Путін боїться контрнаступу ЗСУ, тому заговорив про посилення ядерної готовності, - ISW

Кремль може використати подальшу риторику щодо ядерної ескалації, щоб змусити західні держави вести переговори з Росією та припинити подальшу військову допомогу Україні.

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У Кремлі в очікуванні контрнаступу ЗСУ заговорили про посилення ядерної готовності та поширюють наративи про негативний розвиток подій на полі бою. Про це йдеться в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 27 березня.

За інформацією аналітиків Інституту, російські військові блогери попереджають, що українські війська, ймовірно, невдовзі спробують розпочати великий контрнаступ.

"Дії Путіна свідчать про те, що він очікує і боїться потенційного успіху українського контрнаступу. Він і високопосадовці Кремля раніше використовували наративи щодо посилення ядерної готовності Росії, розпливчасті заяви про негативний розвиток подій на полі бою, стверджуючи, що Росія має право використовувати ядерну зброю для захисту в Україні, щоб стримати подальшу підтримку Заходу або військової допомоги Україні", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Кремль може використати подальшу риторику щодо ядерної ескалації, щоб змусити західні держави вести переговори з Росією та припинити подальшу військову допомогу Україні.

"ISW вважає, що заява Путіна від 25 березня є частиною цих зусиль, і продовжує оцінювати, що Росія навряд чи застосує ядерну зброю в Україні, чи деінде", — повідомили в ISW.

25 березня Інститут вивчення війни повідомляв, що ЗСУ знищили одну із бригад морської піхоти ЗС РФ 8 разів, але її постійно відновлюють.

У звіті Інституту від 24 березня йдеться про те, що спільнота в РФ почала реагувати на уповільнення наступальних операцій ЗС РФ. Щобільше, командуванню ЗС РФ не вдається повернути собі ініціативу, що викликає занепокоєння серед пропагандистів та політиків у Кремлі.