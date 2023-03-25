Бояться контрнаступу ЗСУ: російські окупанти скоро зможуть лише оборонятися, — ISW

За словами аналітиків, російські пропагандисти готують росіян до того, що Збройні сили України підуть у контрнаступ вже незабаром.

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Широкомасштабний весняний наступ російських сил досягає кульмінації, а тому пропаганда починає готувати росіян до контрнаступу ЗСУ. Такого висновку дійшли аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 24 березня йдеться про те, що російський інформаційний простір, схоже, реагує на уповільнення наступальних операцій ЗС РФ. Щобільше, командуванню окупантів не вдається повернути собі ініціативу, що викликає занепокоєння серед пропагандистів та політиків у Кремлі.

За словами аналітиків, російському військовому командуванню потрібно буде перекинути значну кількість сил на лінію фронту, щоб поновити наступальні дії.

Проте, як вважають експерти, у російському інформаційному просторі вже готують ґрунт для контрнаступу ЗСУ. Наприклад, 24 березня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв сказав, що у Генштабі РФ знають про те, що українське командування готується до контрнаступу.

Крім того, повідомляється, що російські військові кореспонденти також говорять про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ до того, як військово-промисловий комплекс РФ зможе збільшити виробництво та зміцнити потенціал окупаційних сил.

Військовий експерт заявив, що Польща може вступити у війну проти Росії. За словами військового аналітика Ганса Петтера Мідтуна, Східна Європа краще розуміє Росію. Так Польща збільшує запаси своїх озброєнь, а також чисельність збройних сил.

Журналісти Reuters заявили, що Україна готує зброю, яка змінить "правила війни". Повідомляється, дрони-камікадзе будуть у центрі уваги 2023 року. Але можливості ЗСУ поки що обмежені, якщо порівнювати з іранськими дронами Shahed-136, які використовують ЗС РФ.