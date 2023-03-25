Боятся контрнаступления ВСУ: российские оккупанты скоро смогут только обороняться, — ISW

По словам аналитиков, российское пропагандисты готовят россиян к тому, что Вооруженные силы Украины пойдут в контрнаступление уже в скором времени.

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Широкомасштабное весеннее наступление российских сил достигает кульминации, а потому пропаганда начитает готовить россиян к контрнаступлению ВСУ. К такому выводу пришли аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 24 марта говорится, что российское информационное пространство, похоже, реагирует на замедление наступательных операций ВС РФ. Более того, у командования оккупантов не получается вернуть себе инициативу, что вызывает беспокойство среди пропагандистов и политиков в Кремле.

По словам аналитиков, российскому военному командованию нужно будет перебросить значительное количество сил на линию фронта, чтобы возобновить наступательные действия.

Однако, как считают эксперты, в российском информационном пространстве уже готовят почву для контрнаступления ВСУ. К примеру, 24 марта заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что в Генштабе РФ знают о том, что украинское командование готовится к контрнаступлению.

Кроме того, сообщается, что российские военкоры также говорят о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление до того, как военно-промышленный комплекс РФ сможет увеличить производство и укрепить потенциал оккупационных сил.

Военный эксперт заявил, что Польша может вступить в войну против России. По словам военного аналитика Ханса Петтера Мидтуна, Восточная Европа лучше понимают Россию. Так, Польша увеличивает запасы своих вооружений, а также численность вооруженных сил.

Журналисты Reuters заявили, что Украина готовит оружие, которое изменит "правила войны". Сообщается, дроны-камикадзе будут в центре внимания в 2023 году. Но возможности ВСУ пока ограничены, если сравнивать с иранскими дронами Shahed-136, которые используют ВС РФ.